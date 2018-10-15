Gartner：商用PC需求帶動 全球PC市場連2季成長

國際研究暨顧問機構 Gartner 初步調查結果顯示，今年第 3 季全球個人電腦 (PC) 出貨量總計 6720 萬台，年增 0.1%，全球 PC 市場已連續 2 季呈穩定跡象。

Gartner 指出，主要 PC 市場包含歐非中東、亞太以及日本地區皆有成長，至於拉丁美洲地區，本季下滑幅度高達 8.5%，不過市場表現符合 Gartner 對於年底前中央處理器 (CPU) 供貨持續吃緊的預期。

Gartner 首席分析師北川美佳子 (Mikako Kitagawa) 表示，Windows 10 PC 軟體的升級，使得商用 PC 需求穩定並持續帶動 PC 市場成長。另一方面，消費性 PC 需求的疲軟卻也抵消了商用市場的強勁銷售數字。

北川美佳子也指出，英特爾 (Intel)CPU 缺貨可能為 PC 市場帶來短期影響，但不認為會長期衝擊整體 PC 需求，並預測缺貨狀況將持續到 2019 年。英特爾未來將把主力放在高階 CPU 及商用 PC 的 CPU；而超微 (AMD) 將趁英特爾無法供貨之際接收部分 CPU 市場。

根據調查結果，聯想以 10.7% 的成長率穩坐全球 PC 市場冠軍寶座，主要原因包括在商用市場重獲青睞，以及和富士通的合資事業，惠普 (HP) 落至第 2 名，但因桌上型 PC 出貨仍強勁成長，出貨量創下連續第 4 季皆年增的紀錄。

從各區域市場來看，亞太地區 PC 出貨量總計 2430 萬台，年增 0.3%；美國 PC 市場方面，出貨量年減 0.4%，主要原因在於行動 PC 出貨量相較去年略為下滑；至於歐非中東地區第 3 季 PC 出貨量則達 1890 萬台，年增 1.1%，消費性需求整體持續下滑，且預計 Windows 10 升級在西歐帶動的需求力道將逐漸減弱。

整體而論，全球 PC 市場出貨量成長主要集中在商用 PC 需求推升，至於消費性 PC 需求則持續面臨挑戰。