郭明錤：iPhone XR換機需求優預期 點名7台廠營運看升

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，iPhone XR 換機需求優於預期，上修第 4 季 XR 出貨約 10％，並預計明 (2019) 年第一季可能淡季不淡。

郭明錤預期 iPhone XR 換機需求優於預期，並指出 10 月起供應改善，上修今年第四季 iPhone XR 出貨約 10%，從原本預估的 3,300–3,500 萬支調高至 3,600 萬–3,800 萬支。由於 iPhone XR 配備更大螢幕、更長電池使用時間，加上支援雙卡與新外觀設計，預計 iPhone XR 的換機需求會優於去年的 iPhone 8 系列。

在供應方面，郭明錤預計 XR 的組裝與面板分別自 10 月中旬與 10 月下旬開始有顯著改善，進而上修今年第四季 iPhone 總出貨量，從原本的 7,500 萬–8,000 萬調高至 7,800 萬–8,300 萬支。

除了今年第四季表現可望亮眼，郭明錤也預估明年第一季 iPhone XR 出貨淡季不淡。因較佳換機需求與生產遞延，預測 iPhone XR 明年第一季出貨量約 2,700 萬–3,000 萬支。

他更指出，iPhone XR 是明年第一季總出貨與供應商營運動能年增率的關鍵。受惠於 iPhone XR 出貨淡季不淡， iPhone 總出貨量可望年增 10% 到 5,500 萬–6,000 萬支。

郭明錤建議投資人可開始關注「iPhone 供應鏈營運動能在明年第一季將普遍較去年同期成長」投資主軸，看好同時是「XR 主要供應商」與「在 Apple 供應鏈未來展望正向」的供應商會優先受惠，包括立訊、台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、美律 (2439-TW)、可成 (2474-TW)、聯德 (4912-TW)、欣興 (3037-TW)、頎邦 (6147-TW)、Minebea、JDI、LG Innotek 與 Synaptics。