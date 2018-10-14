美中貿易戰延燒 中國人行：我們有足夠的貨幣調整空間

中國人民銀行行長易綱表示，中美貿易緊張局勢，使經濟下行風險增加，中國面臨「極大不確定性」，但就貨幣政策而言，「我們有足夠的調整空間」。

美中貿易戰持續延燒，美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

易綱出席國際貨幣基金 (IMF) 於印尼峇里島舉行的年會時指出，中國不會把人民幣，當作對應貿易摩擦的工具。

不過易綱也強調，關稅和貿易摩擦，讓中國面臨極大不確定性，對於當前的貿易緊張局勢，中國希望尋求「具建設性」的解決方式。

易綱稱，貿易爭端使經濟下行風險增加，但就存款準備金率、利率政策而言，「我們有足夠的調整空間」。

易綱說，中國的貨幣政策，基本上是保持中立的，他對當前的通膨水準感到滿意。

他也強調，中國的經濟成長，可輕鬆達到 6.5% 左右的全年目標。

中國人行於 10 月 7 日宣布降準，釋放人民幣 1.2 兆元資金，此為人行今年以來，第 4 度調降存準率。

人行當時透過公告指出，本次降準共釋放人民幣 1.2 兆元資金 (約合 1750 億美元)，適用於大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行，以及外資銀行。