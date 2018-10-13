〈觀察〉台股重返萬點 仍須小心外資「養套殺」最後回馬槍

台股歷經「1011 股災」暴跌 660 點後，周五不畏美股續重挫，反而走出逆勢反彈行情，收復萬點失土，但是，從外資仍持續賣超台股現貨，並加碼期貨多單的「兩手策略」來看，應小心此是否為外資「養套殺」戲碼的末端，外資資金抽離的腳步還未走完前，投資人不可掉以輕心。

外資在台股扮演「超級主力」角色，總是經過長線布局完成後，為了達到每個波段的最大投資報酬率，採取「鎖碼、洗盤兼誘空、拉抬再創新高」的操作手法，再配合現貨與期指的兩手策略。

外資的養套殺有四部曲，首部曲：瞬間大買超，目的是鎖碼，同時吸引多頭散戶關愛。第二步: 轉為連續小賣超或瞬間大賣超，洗盤兼誘空。第三步: 轉為連續買超，拉抬將指數創波段新高，吸引投資人在高檔搶進套牢。四部曲: 趁利空大倒貨，待散戶手上的股票斷頭後，主力作手再反手低接買進，一切回歸原點，為最大贏家。

以此養套殺劇本觀察，外資 6/6 大買 103 億元，將台股拉抬百點拱到 11201 點作收，多頭氣盛，果然，隔天台股續揚，見到 11261 點上萬點以來最高點。6/6 可說是外資的一波「鎖碼」。

但是來看看外資後續操作，6/7 雖然站上波段最高點，但外資比起前一天大舉縮手到只買超 54 億元，然後，6/8、6/11、6/12、6/13 開始一賣一買飄忽不定，而且就算買超都只是「個位數」等級的小幅買超，6/14 起以大賣 143 億元開啟連 10 賣，而且天天幾乎都殺得又猛又狠，典型的「洗盤兼誘空」。

再來看看同期間的散戶，融資從 6/6 大漲百點進入 11200 點之際，就連 9 天跟進到 6/19，融資餘額拉高到 1924 億元，創股市上萬點一年多以來最高水位，散戶在外資高檔「鎖碼」時期跟進，還是沒逃過買在高檔的宿命。

6 月中到 7 月初，台股一度從 11000 點跌到 10608 點，再一路拉回到 11000 點之上，7 月底到 9 月中下旬大盤都一直在 11000 下的一、兩百點高檔盤旋，這段盤整期間，為了洗掉短線獲利盤，消磨散戶持股信心，外資便用少量籌碼做價，日 K 線高低起伏不定，但總是衝不破箱頂也跌不破箱底。

但 9/18 開始，外資連續買超長達連 9 買買到 10/1，不斷震盪洗盤，不斷墊高散戶的成本，然後 10/2 轉向一個獲利了結 122 億元走人，台股當天大跌 132 點，10/3 外資雖然又小幅加碼 3 億元，但是 10/4 起至周五 10/12，掀起一波連 6 賣，而且這短短 6 天就大砍了超過 700 億元，賣得又狠又急。

尤其，10/11 股災後，外資依舊持續賣超台股 40 億元，連續這兩天都是賣超現貨，加碼期貨淨多單，法人表示，外資在期貨加碼淨多單，要小心其目的並非純粹避險，而是套利的兩手策略，雖然台股在報跌後反彈重回萬點，但仔細觀察外資仍重押富邦 VIX，短線還是不宜貿進搶短，以免在外資「養套殺」的終極劇本裡，成為最後一波完結篇高潮裡的悲劇主角。

至於台股何時真正止跌，就要看美股臉色、外資在連賣後歸隊、且要重新買超權值主流股、搭配爆量留長下影線，四項訊號皆備才安心，未見外資買盤回籠前，謹慎為宜。