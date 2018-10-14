上市櫃公司明年起擬強制投保董監事責任險 兩大產業受影響最大

強化公司治理日益重要，據了解，金管會擬強制所有上市櫃公司明 (2019) 年須投保董監事責任險，以增加對董監事保障並強化獨立董事功能，目前投保較少的營建股、傳產股等受影響最大，還有約 400 家上市櫃公司未來須強制投保。

由於金管會規畫 2020 年開始，所有上市櫃公司都須設立審計委員會，最慢 2022 年要全數完成設置，一旦如此，獨董人數的需求將愈來愈多，但是自從多年前的樂陞案之後，曾掀起一波獨董離職潮，為了強化獨董功能，金管會擬強制所有上市櫃公司明年須投保董監事責任保險。

董監事責任險主要保障範圍是，當董監事及重要職員執行決策錯誤，導致公司虧損或股價下跌，使第三人遭受損害而求償時，由保險公司提供理賠。

根據投保中心的統計目前已有約 76% 的上市櫃公司已投保董監事責任險，但一般企業投保，對於董監事經理人個人責任的保障卻不一定足以承擔風險，以多年前的樂陞收購案為例，團體訴訟新台幣約 46 億元，但目前投保「董監事責任險」的上市櫃公司約 43% 的投保金額皆低於 1 億元，對董監事經理人的保障顯然不足。

傳統的董監事責任險承保公司對股票波動、公司營運、僱傭關係等責任，但是所有董事與公司共用該保單保額，萬一遇有訴訟、賠償事件及新興網路風險，保額可能不足，將影響外界專才擔任公司獨立董監事的意願。

和泰產險表示，可透過董監事及經理人責任增額保險，即可針對董監事經理人個人的法定責任提供較高且較完整的保障，包括：(一) 提供差異化保障，補足底層保單對「董監事經理人」保障不足的部份；(二) 除外不保事項相對於底層保單較少；(三) 提供網路監管緊急成本及費用保障，保障範圍更涵蓋因違反歐盟通用資料保護規範 (GDPR) 之罰款，保障對象更擴及公司內擔任資料控管者的法律賠償責任，對於區塊鍊新創產業提供了更完整的資安風險保障。

和泰產險表示，企業支持獨立董監事勇於任事，需透過完善的董監事責任保險機制，藉此對董監事提供更多的保障並強化獨立董事功能，增加外界專才擔任獨立董監事的意願，未來在主管機關強制納保政策下，上市櫃投保董監事責任險投保比率將大幅提升至 100%，有助促進台灣企業經營環境更加健全。