〈觀察〉歐洲工業級玻纖需求轉強 台廠漲價10%成功並獲長約

歐洲市場對非電子級玻纖產品需求自第 3 季起轉強，甚至已出現部分歐洲廠商為穩定供貨來源，不僅同意台廠漲價 10% 要求，更進一步提出簽訂 1 年長約的供貨提議，此磁吸發展趨勢，將有助第 4 季後 PCB 上游電子級玻纖產品價格，不致因需求不如預期而造成價格下滑。

就電子級玻纖紗及玻纖布市場而言，第 4 季固然已進入需求淡季，且今年第 4 季消費電子產品需求不如預期，但市場仍有來自汽車板、伺服器板需求的玻纖布種撐起一片天，產銷大致平順；產業人士指出，一旦大量玻纖紗轉往滿足工業級市場需求，以取得較佳獲利，可能牽動電子級玻纖產品報價上揚。

玻纖上游工業級玻纖紗運用於航太、建材市場今年第 3 季以來需求強勁，不僅造成整體玻纖紗市場供不應求，同時，在市場成長帶動下，已有玻纖一貫生產台廠，調高銷歐的工業級玻纖紗產品報價 10%，新報價在大陸銷歐玻纖紗遭歐盟課徵反傾銷稅的狀況下，仍具備足夠競爭力，且由台玻纖廠最新由客戶端簽回的合約顯示，歐洲市場不僅大方同意台廠提出漲價 10% 的要求，並已進一步提出簽訂 1 年長約的供貨要求。

另一供應面重要影響原因則是，台廠數座玻纖窯生產線，明年將停爐冷修，可能導致對外供應量縮減，造成客戶端積極尋求安定貨源。

就玻纖紗、玻纖布生產一貫廠富喬工業 (1815-TW) 為例，9 月營收以 4.78 億元，改寫歷史新高，月增 0.95%，年增 3.82%，第 3 季營收跨越 14 億元大關，以 14.03 億元創新高。

富喬第 3 季營收攀升幅度大，營收 14.03 億元創高，季增 14.99%，年增 5.91%；累計前 9 月營收 37.81 億元，年增 0.6%；富喬營收成長，主要是上游玻纖紗市場仍供應不足，且 CCL 客戶端需求急切，因此第 3 季出現大量拉貨狀況，產品呈現全產全銷的有利狀況。

玻纖上游工業級玻纖紗應用於航太、建材等市場需求快速升溫，就富喬在台灣的兩座玻纖紗窯今年銷售結構而言，約 40-45% 的玻纖紗供應工業級，55-60% 的產量則為供應電子級玻纖布使用，受惠歐洲市場工業級玻纖紗需求大幅轉強，富喬也推估， 2019 年該公司生產、銷售玻纖紗供應於工業級的玻纖紗，可能提高到 50%。