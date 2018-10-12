2018年《財富》: 沈南鵬獲選為2018年中國最具影響力投資者

財富中文網公佈2018年中國最具影響力的30位投資人，紅杉資本全球執行合夥人、紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬名列榜首。

2018年對沈南鵬創辦和領導的紅杉資本中國基金而言，是收穫頗豐的一年。從2017年到現在，紅杉中國迎來了華大基因、拍拍貸、德邦物流等十余家成員企業的IPO上市，以及360公司成功回歸A股。在紅杉資本中國基金投資的成員企業中，美團點評、今日頭條、大疆創新等企業都已經迅速成長為具體細分領域的領先者。

始終秉承“創業者背後的創業者”的企業精神，沈南鵬一直宣導“紅杉要成為頂級高成長企業最早和最重要的投資人”。他認為，對於創業公司而言，好的投資既要做到錦上添花，更要做到雪中送炭，還需要有充分的耐心和智慧陪伴企業由小到大成長。

紅杉資本中國基金的管理資金規模已經超過2,000億元，在中國地區投資了超過500家企業，其中有近70家企業完成了IPO。

第二位為華平投資集團中國區聯席總裁程章倫；第三位是深圳市創新投資集團總裁孫東升。

2018年《財富》（中文版）與清科研究中心再次合作進行“中國最具影響力的30位投資人”評選，根據候選人機構類別、管理資金、投資人所投資的企業數量、規模、企業退出回報、被投企業市值，結合投資人市場影響力等綜合評選標準，最終評選出2017年以來，中國VC/PE市場最具影響力的30位投資人。

根據基金業協會資料顯示，截至2018年上半年，在基金業協會登記的私募股權投資機構、創業投資機構超過1.4萬家。根據清科研究中心旗下私募通資料統計，截至2018上半年，中國股權投資市場資本管理量已經超過9萬億元，已經成為全球僅次於美國的第二大股權投資市場。

儘管如此，股權投資依舊面臨著新的挑戰。有眾多預測表明，新一輪資本寒冬將至，這將繼續考驗投資人的智慧和判斷力。