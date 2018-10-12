【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台積電 ADR 於美股盤後止跌回穩加上台幣升值 2.35 角，帶動今日台股走高，大立光不畏昨日法說會釋放出利空消息止跌漲停，傳產及金融類股隨電子類股止跌回穩，帶動今日台股上漲，終場台股上漲 239.7 點，漲幅 2.44%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 123.22 億元。

《國際金融市場焦點分析》

昨日陸股及港股大跌並未使得人民幣大幅度貶值，加上今日國際股市止跌回穩，激勵市場信心，帶動今日上證指數及 A50 指數同步上漲，其中 A50 指數受到消費、基建類股及銀行類股領漲下，呈現上漲格局；港股方面，國際股市回穩，加上陸股止跌反彈，帶動今日恆生指數由博彩類股、金融類股及地產類股領漲帶動下，呈現上漲格局。

《國際商品市場焦點分析》

美股重挫引發市場恐慌情緒蔓延，加上昨日美國公佈 EIA 原油週報顯示，受到煉油廠歲休影響，EIA 原油庫存上升 599 萬桶，OPEC 月報調降今明兩年的原油需求，並表示今日兩年全球經濟成長率將有所下降，導致昨日 WTI 原油期貨及布倫特原油期貨同步大跌；農產品市場方面，USDA 月報下調玉米及黃豆產量，推動玉米及黃豆期貨同步上漲。

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