中概股反攻 期待騰訊率眾響應 為避大跌騰訊音樂推遲IPO

市場快訊

周四美股三大指數延續跌勢，美股科技股弱勢依舊，不過 Facebook 上漲 1.3% 帶給市場一絲希望，尾盤中概科技股集體反攻。

今日晨間美國股指期貨上漲，A 股和港股或受到提振企穩，兩地科技股有望接過中概股的反彈大旗。

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機會盤點

周四「BAT」中的百度、阿里率領中概股反彈，有可能刺激昨日失守 370 港元的騰訊擺脫連跌 10 日的頹勢，進而提振其他新經濟股，如小米集團、美團點評、舜宇光學、閱文集團等。

圖：阿里巴巴日 K 線圖

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圖：騰訊控股日 K 線圖

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近期在大跌過程中，美團點評的綠鞋機制對股價的穩定起到了作用，曾多日出現一字橫盤，尤其是昨日尾盤的反抽，不過預計近期美團綠鞋機制將結束，正式開始接受二級市場多空檢驗。

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摩根大通近日發報告點出小米麵臨兩個主要盈利增長阻力：1) 在 5G 技術正式被採納及廣泛應用前，內地智慧型手機需求增長會持續疲弱; 2) 零售銷售及網路遊戲商業化能力轉差，拖慢未來網路服務收入增長。

雖然該行調低小米目標價 14.3% 至 18 港元，但認為由於股價在 7 月初上市至今已經累挫約 20%，相信短線會有反彈機會。

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