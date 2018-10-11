中概盤前紛紛下挫 這些個股走勢堅挺

市場動態

上證指數一舉跌穿 2015 年的熔斷底，創 47 個月新低，近千股跌停；恆指受隔夜美股影響，大幅低開之後走勢低迷，距離年初高點累計下跌 24%。

受到大盤暴跌的影響，今日股票池個股僅映客小幅上漲 0.43%，其它 A 股和港股的個股均出現下跌。其中，科大訊飛、工業富聯、掌閱科技等 A 股科技股跌停，港股新股做空動能兇猛。

今日復盤

• 映客：賬上現金接近市值

根據中新網報導，映客 CFO 李勁今日表示「目前映客市值為 50 多億元港幣，但賬上現金就超過 45 億元......「該表態是今日股價堅挺的重要原因，目前映客處在區間震盪整理階段。

• 美團點評：綠鞋期即將過去

美團點評大跌 10.14%，收報 62 港元，距離發行價 72.9 累計下跌 15%。其中，今日沽空股數達 1170 萬股，沽空額 7.61 億，創上市以來最高。此外，明日是美團綠鞋期最後一天。

• 小米集團：評級遭下調

小米集團大跌 7.99%，收報 12.66%，距離發行價 16.6 累計下跌 24%。其中，今日沽空股數為 435 萬股，沽空額 5500 萬，雖然做空力量較前一交易日小幅減弱，但股價仍處在空頭市。

另據新浪報導，摩根大通昨發表報告，點出小米麵臨兩個主要盈利增長阻力：內地智慧型手機需求增長疲弱和商業化能力轉差，調低股份目標價 14.3% 至 18 元。

• 騰訊控股：沽空兇猛 短期超跌

騰訊控股股價跌破下降通道下軌，技術面上看，股價短期波動將加大。今日沽空金額達 10.43 億港元，創 9 個交易日新高。

瑞銀昨日發表報告，調低集團上季非通用會計準則 (Non-GAAP) 純利 14.1 個百分點，至 178.95 億元人民幣，相當於按季跌 9.2%。

騰訊盤後發布公告稱，今日庫藏股 14.4 萬股，耗資 3870.77 萬港元，目前已累計回顧近 7.4 億港元。

美股機會

• 網易：走勢相對堅挺

在其它中概股紛紛創新低之際，網易走勢相對平穩，值得關注。網易盤前下跌 2.38%。

網易傳媒 CEO 李黎今日在 2018 網易傳媒年度戰略發布會上稱，網易要成為用戶獲取高品質內容的主場。

• 蔚來汽車：盤前重挫

昨日，華爾街見聞指出，蔚來汽車獲特斯拉大股東入股 11%，當天尾盤暴漲 22%，昨日，蔚來高開之後震盪放量。

今日，受到市場整體拖累，蔚來盤前股價大跌 4.5%。

• 阿里巴巴：等待企穩

阿里巴巴股價處於 C 浪下跌階段，需等待反彈信號再考慮入場。截至發稿，阿里巴巴盤前下跌 2%。

智通財經發文稱，阿里巴巴國際站公布了 2018 年 9 月採購節交易數據。數據顯示，來自全球 219 個國家的企業通過阿里國際站採購了中國商品，總交易額年增率增長近 300%。其中北歐國家交易增幅最大，近 400%。