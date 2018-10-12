美股盤前預示反彈將至？不可錯過的十大交易機會

走勢復盤

今日市場主基調為超跌反彈，國內三大指數紛紛收漲，恆指大漲 2.12%。股票池個股漲多跌少，美股市場個股盤前走勢相對樂觀，今日或將迎來上漲。

多空機會

• 餓了麼和口碑合併 阿里盤前漲 3%

華爾街見聞提到，今日阿里巴巴集團首席執行官張勇發布內部信稱，阿里巴巴正式成立本地生活服務公司，該公司由餓了麼和口碑兩大業務合併而成。阿里巴巴目前盤前價上漲 3%。

• 美團或現抄底時機

收到餓了麼與口碑合併的影響，作為其主要競爭對手的美團今日股價重挫 4%，2 個交易日跌幅累計達 14%，市值蒸發超過 400 億港元。

但今日沽空額僅為 3.62 億，昨日沽空額為 10.71 億。雖然美團股價下跌，但做空力量卻在減弱。

• 特斯拉利多頻傳 盤前漲 2.6%

據華爾街見聞提到，特斯拉獲大股東增持，並且，特斯拉 Q3 在美銷量超越奔馳，另據經濟參考報消息，傳特斯拉在華建廠計劃獲進展。

特斯拉股價前期走勢雖然低迷，但目前位於今年 4 月初的低點附近，該位置存在支撐。目前特斯拉盤前上漲 2.6%。

• 亞馬遜醞釀超跌反彈

近 9 個交易日亞馬遜股價累計跌幅達 14%，市值蒸發超千億美元。目前，亞馬遜盤前股價上漲接近 4%，今日有望迎來超跌反彈。此外，亞馬遜第三季財報將於 10 月 26 日披露。

• 騰訊猛漲 8% 創逾三年最大漲幅

騰訊走勢印證昨日 42°C 晚報關於騰訊短期超跌、波動加大的判斷。今日沽空額 152 億，較昨日減少 29 億。

騰訊盤後發布公告稱，今日庫藏股 14.4 萬股，耗資 3870.77 萬港元，目前已累計回顧近 7.4 億港元。

• 舜宇光學目標價遭大幅下調

據新浪稱，大和資本發表研究報告，由於手機鏡頭和車載鏡頭模組短期表現疲弱，加上環球不明朗因素困擾，將舜宇光學目標價由 158 元大幅降至 115 元，減幅 27%，但維持「買入」評級。

舜宇光學從今年 6 月份以來，股價已歷經腰斬。今日出現「島形反轉」形態。

• 科大訊飛高層取消減持計劃

晚間，科大訊飛發布公告稱，公司多名高管決定取消原定於今年 4 月的 272 萬股減持計劃。目前，該股下跌至支撐位，短期有望迎來反彈。

• 寧德時代業績預佳 股價獲支撐

今日盤後，寧德時代發布第三季業績預告 ，第第三季歸屬凈利潤年增率增長 87%-99%，扣非凈利潤年增率增長 119%-133%。

目前，寧德時代股價運行至前期低點，60 元整數關口存在支撐。

• 工業富聯無視利多 股價一跌再跌

根新浪報導，蘋果的主要供應商富士康周四公布了 9 月份業績，營收增長 30%。富士康發言人表示，強勁的月度業績是有史以來第二好的。

然而，工業富聯股價繼昨日跌停之後，今日一度重挫 7%，此前 IPO 發行價為 13.77。今年 6 月，富士康曾警告稱，貿易問題將成為該公司面臨的最大挑戰。

• 惠譽調整唯品會的評級展望至「負面」並確認其評級

惠譽評級近日發布文章稱，將中國線上零售商品品控股有限公司（唯品會）的長期外幣發行人違約評級展望從「穩定」調整為「負面」，同時確認該公司的發行人違約評級和高級無抵押評級為'BBB +'。

唯品會股價年初一度達到 19.14 美元，如今僅 5.06 美元，且不斷創出新低。