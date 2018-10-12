電信三雄前9月EPS出爐 台灣大3.88元居冠 中華電3.49元、遠傳2.38元

電信三雄前 9 月獲利出爐，台灣大哥大 (3045) 每股盈餘(EPS)3.88 元排名第一，其次是中華電信(2412)EPS3.49 元，遠傳電信(4904)EPS2.38 元排名第三。而台灣大 9 月 EPS 0.4 元，也是電信三雄中排名第一。台灣大哥大 9 月自結合併營收為 96.3 億元，EBITDA 為 25.8 億元，營業利益 14.6 億元，稅後淨利 10.8 億元，EPS 為 0.4 元。累計前 9 個月合併營收 871.7 億元，EBITDA 為 241.0 億元，營業利益 139.0 億元，稅後淨利為 105.5 億元，EPS 為 3.88 元，達成全年財測目標的 78%。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，9 月受惠於 iPhone XS 上市，手機銷貨收入增加帶動合併營收較上月成長 2%，高資費用戶占比較 8 月提升。若和去年同期相較，電子商務營收持續強勁成長，年成長達 30%，IDC 雲端服務營收與 myVideo 月活躍用戶數、付費用戶數及相關營收均達兩位數以上成長，再加上手機補貼與通路佣金有效降低，以適用 IFRS 15 前之國際會計準則，本月核心業務 EBITDA 較去年同期成長 1.6%，累計前 9 個月核心業務 EBITDA 則較去年同期成長 5.3%。



中華電信 (2412)9 月合併自結營業收入為 177.9 億元，年減少 8.5%，主因語音服務持續被 VoIP 取代、行動服務營收持續受市場競爭因素下滑及資通訊專案收入減少；9 月營業成本及費用為 141.7 億元，年減少 8%，主要與商品成本及專標案成本減少有關；9 月營業淨利為 36.2 億元，年減少 10%；稅前淨利為 37.7 億元，年減少 9.4%；歸屬於母公司業主之淨利為 29.8 億元，年減少 10.5%；每股盈餘為 0.38 元。



截至 9 月底止，光世代寬頻用戶數為 360.6 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 197.9 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶亦達 139.5 萬戶。MOD 客戶數達 191.1 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 927.7 萬戶。



至於遠傳電信 (4904) 公佈 9 月合併總營收為 72.32 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 22.29 億元與 8.15 億元，9 月單月每股盈餘 (EPS) 為 0.25 元。累計至今年 9 月，遠傳合併總營收為 643.46 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 208.35 億元、77.49 億元。自結每股盈餘 (EPS) 為 2.38 元。





