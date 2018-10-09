台灣大種福電任務達陣 69天募909萬超標

台灣大 (3045-TW) 今年的「種福電計畫」主要為「桃園市真善美社會福利基金會」募集建置太陽能光電系統的資金，今 (9) 日宣布任務達成，在 69 天總計募得 909 萬元，超越原募款目標 895 萬元，預計將建置 168.3kW 的太陽能光電系統，估計 20 年可發電 345 萬度乾淨能源。

台灣大指出，今年的種福電計畫收到各界 3371 筆、共計 909 萬元的愛心善款，較去年 862 筆、總計 570 萬元的募款結果，分別大幅成長 3.9 倍和 1.59 倍；今年特別請到亞運舉重金牌得主郭婞淳擔任種福電綠能公益大使，郭婞淳在亞運成功奪金後，也慷慨捐出 20 萬元支持種福電計畫。

台灣大表示，募款活動自 7/24 日推出，台灣大和 myVideo 率先捐出 200 萬元，起跑記者會現場力平國際 (Benten) 總經理周詠泰響應捐出 88 萬元，另外，今年首度加入捐款管道的 momo 購物網「momo 愛心捐」，湧進 1815 筆捐款，台灣大用戶手機直撥 518036 的捐款成效也較去年顯著成長。

來自企業界的愛心，更是今年種福電計畫的一大的重要支持，包括國際獅子會 300G2 區的 22 萬元善款，國立政治大學 EMBA 九九社發起「用腳發電」活動，號召社員在步行運動同時，加入將步行里程數累積換成捐款數目，總計累積 95429 元愛心捐款；台灣大說，今年所募得的 909 萬元愛心捐款，895 萬元運用於建置太陽能光電系統，其餘款項將作為設備修繕與保險費用。

台灣大表示，連續 4 年推動「台灣大綠能 永續大未來」綠能倡議，今年種福電計畫所募得的愛心捐款，將為「桃園市真善美社會福利基金會」的「老憨兒家園」和「希望家園」兩棟建築屋頂，建置總共 168.3kW 的太陽能光電系統，估計 20 年可發電 345 萬度乾淨能源，幫助建築物降溫 3 到 4 度，並為桃園市真善美基金會獲得每年近 80 萬元的售電收益，累積 20 年可達 1600 萬元。