三大法人連8日賣超 外資重壓富邦VIX看後市保守

台股加權指數今 (12) 日大幅反彈 239.7 點，終場收在 10045.81 點，一口氣收復萬點大關，成交值則略縮至 1438 億元，不過，外資及陸資、投信均呈現賣超，僅自營商買超，三大法人合計賣超 27.42 億元，呈現連 8 個交易日賣超，尤其要留意，外資大買富邦 VIX 多達 12.8 萬張，顯然對後市看法並不樂觀。

三大法人中，今日仍以外資及陸資賣超最多達 40.91 億元，但明顯較過去 5 個交易日縮小賣超幅度；投信賣超 5.35 億元；反觀自營商買超 18.84 億元，創 3 周來最多，搶短線強彈行情的態勢相當明確。

從外資買賣超來看，外資開始回補跌深的電子股，但對於電金權值股仍有拋售動作，且買超最多者是富邦 VIX，張數多達 12.8 萬張，本周以來合計買超富邦 VIX 達 37.1 萬張，顯示外資對於後市看法還相當保守。

今日外資買超最多者依序為富邦 VIX，兆豐金和群創均逾 1.1 萬張，南亞科逾 8000 張，華邦電和宏碁均超過 5000 張，臺企銀、國泰中國 A50 正 2、燿華和嘉聯益在 3000 張上下。

而外資賣超前 10 大依序為，中信金逾 1.7 萬張，旺宏、鴻海、聯電、元大金均逾 1.2 萬張，國泰金、中壽、台新金、欣興和元大台灣 50 反 1 均逾 9000 張。

投信也回補部分權值股，買超前 10 大為兆豐金逾 2700 張、元大滬深 300 正 2 逾 2000 張，智邦、中華電和台達電超過千張，欣興、台燿、頎邦、玉山金和台泥逾 700 張。

投信賣超前 10 名分別為華泰和欣銓近 4000 張、遠東新近 2000 張，達運、元大台灣 50 逾 1600 張，元太、百和、中鋼、新唐和強茂均逾 1000 張。

自營商是今日唯一買超的大型法人，積極著墨買超的前 10 大標的有彩晶、華邦電逾 3000 張，元大金、台新金、中石化和友達逾 2000 張，臺企銀、兆豐金、聯和台泥均超過 1500 張。