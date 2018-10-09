搶3G升4G用戶 台灣大祭雙十快閃優惠資費專案

第三代行動通信 (3G) 業務特許執照將在今年底依法終止，根據 NCC 最新統計，全台還有實質 3G 用戶數達 74 萬 3744 戶，台灣大 (3045-TW) 近期加大搶客力道，今 (9) 日宣布推出限時優惠，台灣大網路門市祭出「雙十限時快閃 299」優惠資費專案，搶攻 3G 升 4G 用戶。

根據 NCC 最新統計，全台還有實質 3G 用戶中，以台灣大 30 萬 7519 戶最多，遠傳 (4904-TW)22 萬 9567 戶居次，中華電 (2412-TW) 則有 20 萬 6182 戶，台灣之星剩 476 戶，亞太電 (3682-TW) 已是全 4G 業者。

3G 特許執照今年底將到期，各家電信業者都祭出相關升級方案搶客，同時也全力鞏固既有客戶，台灣大今日宣布推出「雙十快閃 299」專案，從 10 月 10 日上午 10 時 10 分起到 19 日止，月付 299 元，綁約 24 個月，提供上網 10GB，送網內語音通話吃到飽，再送網外 60 分鐘、市話 60 分鐘免費打的雙十優惠。

台灣大指出，網路門市推出「雙十限時快閃 299」優惠專案，對還未升級 4G 的 3G 用戶和非重度上網族群來說，10GB 網路用量再搭配家裡用固網、上班用 WiFi 的民眾，上網絕對「吃很飽」，同時還可享有比現行各家吃到飽專案更優惠的市話、網外大量通話分鐘數，是精打細算族群的首選優惠。

台灣大表示，除了「雙十限時快閃 299」激省專案外，網路門市還加碼準備 1010 份價值 500 元的禮券大方抽，獎項包含家樂福禮券、7-11 禮券、myfone 購物金，只要活動期間在網路門市全館消費，包含綁約專案、預付卡儲值、傳輸量、配件加購等，不限金額，都可參加抽獎活動。