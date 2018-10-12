淡季不淡 麗清LED尾燈模組出貨增 帶動Q3營收逆勢成長

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 第三季合併營收為 10.79 億元，分別較第二季及去年同期成長 5.15% 及 16.58%。公司指出，儘管第三季為淡季，但 LED 尾燈模組產品年成長達 20%，帶動單季明顯成長。麗清自結 9 月合併營收為 3.62 億元，較上月成長 0.88%，年減 4.54%；累計前三季合併營收為 31.63 億元，較去年同期成長 17.07%。



麗清指出，自去年第四季以來接獲的訂單已於今年下半年逐步量產出貨，未來將隨著主要客戶的拉貨力道增溫不變，帶動公司整體產能利用率保持在一定水準之上。



麗清指出，從 2012 年至 2017 年的研發費用占營收比重保持 4% 至 6% 之間來看，這 5 年來自 LED 車燈模組的營收卻創造以年複合成長率 36.31% 快速成長的優異表現，凸顯麗清掌握多年與主要客戶緊密合作的研發設計至量產的高度競爭利基，目前麗清除了已接獲之 LED 車燈模組新訂單，於明年第二季後陸續加入量產計畫外，亦可望未來隨著市場趨勢帶動下，能爭取與更多新車廠、新車款及新訂單的機會，搶占 LED 車燈模組市場更多的市場份額。