麗清Q2獲利年增45% 上半年EPS 1.29元 新車款訂單下半年量產

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 公佈第二季合併營收為 10.26 億元，受惠於旗下 LED 車燈模組保持出貨成長表現，年增 35.78%，儘管受到部份零件漲價、中國大陸工資調整以及新舊產品調整期間等影響整體獲利，稅後淨利為 0.34 億元，年增率為 45%，每股稅後盈餘 0.49 元。累計上半年合併營收為 20.86 億元，稅後淨利為 0.88 億元，EPS 為 1.29 元。麗清指出，受惠於主要客戶針對旗下 LED 車燈模組產品的備貨力道持續增溫，是創造第二季營收獲利皆有成長表現的關鍵因素。由於麗清正值新舊產品調整期間、新客戶及新訂單增加致使相關研發費用上升等因素影響，第二季整體毛利率、營業利益率分別維持 15.99%、3.09%，但受惠於 6 月起多款新車款訂單已逐步加入量產，推升各生產基地之產能利用率，可望隨著主要客戶之下單力道保持強勁的態勢，加速新舊產品汰換，加上公司致力於製程優化、產線自動化等重要策略執行，效益展開，有助於下半年整體營運看俏。



麗清今年上半年汽車部營收比重仍高達 93% 水準，從產品別來看，LED 尾燈、晝行燈、車頭燈 / 霧燈之車燈模組產品的營收比重分別為 55%、30% 及 10%，其中，LED 車頭燈 / 霧燈營收明顯較去年同期成長，未來隨著 LED 車頭燈 / 霧燈出貨持續成長，將有機會成為驅動整體營運持續向上的引擎動能。



展望下半年，麗清看好汽車部持續茁壯而推升整體營運強勁成長表現。雖第三季為汽車產業傳統暑休淡季，但受惠於新車款訂單自今年下半年起陸續量產出貨，而由於新產品可享有優於平均整體毛利率之水準，可望在新舊產品調整進入尾聲、優化產品結構及生產效益提升下，業績不看淡。



麗清看好品牌車廠加速新車導入 LED 車燈的滲透率持續提升趨勢明確，有助於旗下汽車部業務成長及研發的發展環境，而麗清已是中國最大 LED 車燈模組廠商，將續憑著與客戶共同研發設計更多高技術規格的 LED 車燈模組相關產品，掌握高度的訂單能見度，挹注整體營運長期穩定的成長動能。