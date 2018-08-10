麗清7月營收創同期新高 年增45.8% 看好下半年營運優於上半年

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 自結 7 月合併營收為 3.58 億元，月減 4.5%，但受惠旗下 LED 車燈模組保持出貨成長表現，帶動營收較去年同期成長 45.82%，且創歷史同期新高記錄；累計前 7 月合併營收為 24.42 億元，較去年同期成長 21.13%。麗清表示，7 月營收能於陸續進入品牌車廠傳統暑休下，仍可繳出年成長的成績，主要在於包括華域視覺科技、長城汽車、大茂偉瑞柯等針對旗下 LED 車燈模組產品的訂單能見度保持一定水準，尤其在新車款之 LED 尾燈、頭燈等訂單自 6 月起逐步加入量產，帶動各生產基地之產能利用率提升所致。



受惠於品牌車廠加速新車導入 LED 車燈的滲透率持續提升，有助於麗清旗下汽車部良好的接單環境，隨著主要客戶的備貨力道增溫不變下，將有機會挹注麗清下半年整體營運繳出優於上半年的成長表現。



展望第三季，麗清看好全球 LED 車燈在車燈市場的占有率持續增加，將有利公司整體業務接單的成長環境。雖第三季為汽車產業傳統暑休淡季，但自 2016 年起與華域視覺科技、大茂偉瑞柯等主要客戶研發設計之新車款訂單，可望自今年下半年起陸續量產出貨認列，由於新訂單之毛利率享有優於平均水準，加上公司積極加速 LED 車頭燈 / 霧燈銷售表現以及致力於新舊產品調整的助攻下，將增添麗清下半年整體毛利率與獲利表現持續成長。