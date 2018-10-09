能源盤後─美有望發放購買伊朗原油豁免權 加拿大煉油廠發生爆炸意外

因有報導稱伊朗於下月生效的制裁，美國有望對部份原油買家發放豁免權，本週油價開始受到壓力。

布蘭特原油期貨收低 0.39 美元，或 0.46% 至每桶 83.77 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.05 美元，或 0.07% 至每桶 74.29 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.36% 至每加侖 2.094 美元。

天然氣收高 0.124 美元，或 3.95% 至每一千立方英尺 3.267 美元。

美疑對伊朗原油買主豁免

德國商業銀行 Commerzbank 分析師表示，美國似乎放棄了對伊朗石油買家的強硬立場。分析師在週一的報告中寫道，「消費國似乎有更多的時間來替換他們從伊朗購入的石油，只要他們至少大幅減少進口量即可」。

據《路透社》報導，美國政府官員上週五 (5 日) 表示，美國將考慮對減少進口伊朗原油 (如印度) 的購買者進行豁免。

分析師預測，伊朗每日約有 250 萬桶原油出口。過去幾個月伊朗原油出口下降速度快於預期，以及市場對石油輸出國組織 OPEC 是否有能力彌補缺口而擔憂。

數據顯示，伊朗原油出口目前 10 月份的前幾日為每日 110 萬桶，較 9 月份的每日 160 萬桶低。伊朗凝析油 (condensate) 出口於 3 月至 9 月份期間下滑了約 46%，至 464.4 萬噸，較去年同期的 862.9 萬噸低。

凝析油為伊朗重要出口，也佔了原油產品一大部分。S&P Global Platts 表示，南韓似乎積極的取得購買伊朗原油的豁免權。

這也將近月來原油價格推高至接近 4 年高點，而布蘭特原油也隨之暫時突破每桶 85 美元門檻後而目前回落。自 9 月初以來價格已上漲約 10%。

此外，也有分析師表示，獲利了結也佔了油價下跌的部份因素。

加拿大煉油廠危機

週一 (8 日) 加拿大最大的煉油廠 Irving Oil 發生了大規模的爆炸和火災。位於 New Brunswick 的 Saint John 廠房的所有工人都逃脫了，沒有任何生命危險。

此廠擁有每日 32 萬桶煉油數，週一發生爆炸後，大火開始蔓延。Irving 表示，事件中有幾名合同工受傷，但「沒有生命危險」。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。