首席經濟顧問登場辯護：川普沒有對聯準會發號施令

在川普本周第三次公開批評聯準會升息後，他的首席經濟顧問出場辯解了。

10 月 11 日周四，白宮國家經濟委員會主任庫德洛向 CNBC 表示：

「（川普）總統有他自己的看法。他多次提到他們（聯準會）。就我來說，沒有什麼新鮮的可說。我們都知道聯儲是獨立的。總統沒有對聯儲下達政策指令。他連稍微類似那樣的話都沒有說過。」

庫德洛稱，當前美國經濟環境是穩固的，這將為股市帶來信心。不應當將股市回調視為經濟增長有什麼問題。「我個人認為，這是牛市的正常調整。經濟數據普遍很好。」

庫德洛還說，聯準會主席鮑威爾正在實現政策目標。聯準會已經處理好從超寬鬆貨幣政策向更為正常水平的貨幣政策轉變。

在庫德洛講話前，川普剛剛本周第三次炮轟聯準會。他接受福斯電視採訪時說：「聯準會太激進了，他們正在犯下大錯誤。聯準會有點聰明過頭了。」

華爾街見聞注意到，這也是川普在本周三美股暴跌後第二次指責聯準會、聯準會上月決定年內第三次升息後第四次這樣公開點名聯準會。

今年 9 月 26 日聯準會會後決定升息 25 個基點後，川普即表示，對聯準會升息感到不高興，「我是一個低利率支持者」。本周二，川普又表示，他不喜歡聯準會繼續升息的決定。美國經濟並沒有通膨問題，聯準會抑制價格上漲的行動太快了。

本周三美股遭遇黑色星期三，三大股指集體創新低，標普 500 連跌五日，創下了川普當選總統以來的最長連跌記錄，還創下八個月最大單日跌幅和兩個月收盤新低。道指跌超 830 點，收創近兩個月新低，納指跌逾 4%，收創三個多月新低。

在美股盤後，為參加一場政治集會飛抵賓夕法尼亞州後，川普剛下空軍一號就表示：

「我認為聯準會在犯錯誤，他們（的貨幣政策收得）太緊。我覺得聯準會已經瘋了。」

「實際上，這是我們等待已久的（股市）調整，可我真的不贊成聯準會現在的行動。」

雖然本周三美股大跌的一大推手是科技股重挫，但利率走高仍然在施壓。北京時間周三上午，10 年期美債殖利率升至 3.252%，刷新七年來最高紀錄，到美股早盤時段仍處 3.22% 上方，盤後才跌落 3.2%。

而倘若美股跌勢持續，美國國內矛盾將急劇上升，並促使其對外火力全開。

美國經濟基本面和前景尚未出現悲觀預期，過去一周美國卻遭遇股債雙殺，若這種情形持續出現，會引發巨大的經濟和社會問題。因為美國人的養老金資產大多數都以股票加債券的經典組合為主進行配置，其中股票占大頭。在每天都有 1 萬人達到 65 歲退休年齡的美國，大量嬰兒潮一代退休人士都要靠股票吃飯。

事實上，今年 7 月，川普已經打破上世紀 90 年代以來白宮維護聯準會獨立性的傳統，公開表示不樂意聯儲升息時，華爾街見聞會員專享精選文章《打破 25 年禁忌！川普公然干涉聯準會升息？》當時提到，多個聯準會前高官和市場人士都譴責川普不走尋常路的舉動，但基本沒有人相信川普會真的出手干預貨幣決策。

從本周四美股表現看，川普可能還會繼續拿聯準會說事。

周四盤前公布的美國 9 月 CPI 不及預期，環比增長 0.1%，市場預期為 0.2%，緩解了市場對通膨走高促使聯準會激進升息的擔憂。開盤半小時內，三大美股股指由跌轉漲。道指漲逾 40 點，納指漲幅超過 0.7%，但開盤一個半小時後重新轉跌，道指跌 300 點，標普 500 指數跌逾 1%，納指一度跌超 0.5%。

截至發文，10 年期美債殖利率進一步跌離 3.2%。