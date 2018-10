無人商店風潮 翻轉零售生態

「新零售」概念興起,智慧門店、無人商店走進群眾生活,將改變零售業生態,也成為面板、電子標籤、鏡頭廠商的出海口。

【文/林宥辰】

試著想想,進到商店之後,沒有店員,映入眼簾的是商品貨架與螢幕顯示板,所需的一切服務需求,包括詢問商品、結帳等都可以使用機器自動完成,這類的無人商店最近越來越火紅,隨著技術純熟,近兩年來各式型態的無人商店更是百花齊放。

Amazon 布局廣 日本跟進

亞馬遜(Amazon)旗下的 Amazon Go 正式進軍無人商店的成功案例之一,首家 Amazon Go 於今年一月在西雅圖開幕,全店運用電腦視覺、感測器融合及深度學習等技術創造了一個無人的實體購物環境,消費者只要攜帶有安裝 Amazon Go 行動程式的手機,秀出 Amazon Go 行動程式的條碼就能進入商店,選取商品之後,不必排隊結帳即可逕自離開,之後 Amazon 會透過帳號向消費者收費。

目前 Amazon 已於西雅圖設立三家 Amazon Go 門市,芝加哥也有一家,在西雅圖的其中兩家門市除了銷售早餐、午餐、晚餐及點心之外,還販賣雜貨及酒類,至於芝加哥門市與另一家西雅圖門市則只販售早餐、午餐、晚餐及點心等食物。根據消息指出,Amazon 考慮在二○二一年以前,開設三千家名為 Amazon Go 的無人商店;今年底將先成立十家無人商店,明年在各大都市擴展至五○家,下一個進軍的地點,將可能瞄準舊金山和紐約市。

無獨有偶,日本知名連鎖便利商店 Lawson,從今年起,在東京引進「無人店舖」,從深夜十二時至清晨五時將沒有接待顧客的店員。在這些時段內,顧客可使用智慧型手機進出店舖及結帳。同樣需要使用已下載專門 App 的智慧型手機感應店門口的裝置即可進入店裡,選好商品後,將貨架上的商品條碼以智慧型手機的照相機讀取後即能結帳。接著,以智慧型手機感應放在無人收銀台上的平板裝置後,即完成購物。Lawson 首先從二~三間店舖開始實施。這段時間將不販售菸酒類商品,雖然店面沒有店員在,但還是有保留一位店員在後方處理庫存管理等業務,並增設監視器作為避免順手牽羊的對策。

7-ELEVEN 韓、台特色多

無人商店顯然在世界各地颳起風潮,除了美國與日本,隨處可見的 7-ELEVEN 也在無人商店的布局之內,以韓國樂天(Lotte)集團代理的韓國 7-ELEVEN 為例子,早在去年五月也搶先在首爾最高大樓「樂天世界塔」三一樓開設無人商店概念店 7-ELEVEN「Signature」,雖然目前也限內部測試,值得一提的是,消費者進出商店,是採用手掌靜脈掃瞄綁定樂天信用卡,已註冊的消費者進店不必攜帶任何載具,直接掃瞄手掌靜脈,便可完成購買和結帳;只有購買酒類產品因受法規限制,系統會呼叫店員至現場認證,其餘的商品一切都是自動化完成。

回頭看到台灣,在台北市東興路統一超商總部的 7-ELEVEN 無人商店「X-Store」,是 7-ELEVEN 繼韓國之後啟用的另一家無人商店,其中分別導入商品辨識、臉部辨識、語音互動、物聯網感測元件、電子標籤、電子看板,以及結合 Openpoint 會員系統、iCash 交易機制與自助結帳 POS 機系統,同時透過掃地機器人進行自動化清掃。X-Store 店內提供八○○~九○○項商品,分別包含近期較夯的飲料、零食、熟食與微波食品等項目,同時透過電子看板提供店內消費資訊與促銷優惠,而貨架上的電子標籤可隨時針對店內促銷活動改變顯示售價及商品資訊。目前 X-Store 已經可以實現以臉部識別方式完成確認消費者進入店內、確認付款,以及是否離開店內等各種消費行為,而此外,店內採感應式自動門冰箱,並且藉由LED燈具提供充足亮度,同時達成節約用電目的,更藉由物聯網技術即時監控耗電情況。

來源:《先探投資週刊》 2008 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》