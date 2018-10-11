王令麟重新接掌東森購物董座之位 發展五大經營亮點

東森國際 (2614) 旗下東森購物今 (11) 日召開董事會，進行董事長改選，王令麟將重新接掌東森購物董事長。東森購物含草莓網今年前三季累積營收達 116.9 億元，稅前淨利 5.3 億元，年成長 72%。王令麟表示，未來將帶領東森集團朝向五大經營目標邁進，包括：第二類電信、第三方支付、台北捷運廣告經營、購併線下自然美美妝保健通路、邁入商辦大樓電梯電視線下廣告經營等，一舉結合線上線下事業。東森國際轉投資《ETtoday 新聞雲》近期標下台北捷運廣告，將線上廣告與線下廣告結合互導，展開 O2O 串連優勢；另針對商辦大樓電梯電視線下廣告，預計投資 2 億元，投資商業辦公大樓電梯電視廣告；東森購物將發展第三方支付以服務會員為目標，結合東森幣建構東森線上行動生態圈，搭配東森幣支付停車、水電費；也將跨足「第二類電信」事業，進軍電信市場，除了有效降低集團使用電信成本外，更要提供給會員全新服務。



東森購物含草莓網今年 1 到 9 月累積營收達 116.9 億元，年成長 14%，稅前淨利 5.3 億元，年成長 72%。東森購物去年獲利是台灣電商第三高，東森購物擁有 4 個電視頻道、5 個中華電信 MOD 頻道、2 個購物網站、型錄、行動購物 APP、電話行銷、同時是國內第一家進入 MOD 通路的購物頻道，也是第一家進駐 OTT 的購物業者。



而東森繼併購國際垂直美妝線上通路「草莓網」後，又完成知名品牌及線下通路「自然美」收購，為東森集團的國際化布局與線上線下零售整合，邁進一大步。「自然美」為國際知名美容品牌，1972 年由蔡燕萍博士創立，歷經 46 年跨國品牌經營，領先的商品研發技術力與優異專業的服務力，深受台灣、大陸、東南亞女性消費者信賴與喜愛，2017 年營收約 4 億港元，獲利約 1 億港元，至 2018 年 6 月 30 日止，全球加盟、自營水療中心、自營專櫃及醫療美容中心合計約 1,100 家。



在戶外廣告上，東森集團近期擬投資 2 億元，搶攻商業辦公大樓電梯電視廣告市場，為整合線下廣告作全方位佈局。據了解，全台商辦大樓超過 12 層樓以上，北部都會區中，台北市有超過 5,000 棟，新北市則約有 2,000 棟，商辦廣告領域為第二大戶外廣告渠道。未來東森集團將有效整合線上及線下，串聯起完善的廣告資源。



王令麟表示，重新接掌東森購物董事長後，將針對集團內進行五大經營方針作指導，不排除持續多元投資，在第二類電信、第三方支付、購併線下自然美美妝保健通路、台北捷運廣告經營以及在商辦大樓電梯電視線下廣告經營等，完善 O2O 媒體資源，作全方面的廣告服務，同時將積極攻佔桃園機場線下廣告經營，整合線上線下串聯生態系統供應鏈，帶領團隊從線上虛擬跨足線下實體發展。

