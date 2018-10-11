熱傳導及家電部門持續成長 元山9月營收成長一成

車用電子與家電大廠元山科技 (6275) 公佈 9 月營收為 2.12 億元，月增 5%，年增 9.73%；累計前三季營收為 19.58 億元，年增 1.56%。元山表示，雖然今年退出中國尚朋堂經營，惟熱傳導、家電部門持續成長，整體營運提升。元山表示，第三季熱傳導事業包括汽車風扇、散熱模組等產品，進入出貨旺季，出貨暢旺，目前產能全滿，官田廠將一半產能挹注生產，另外，公司也將於東莞設立新廠，以應付客戶訂單需求，直接供應當地市場。



元山家電除自有品牌外，代工為出貨大宗，風扇產品過去以松下為主，今年在優異品質獲得肯定下，目前日本高端精品風扇三大品牌訂單全部入手，是今年家電業務成長重點。



熱傳導部分，主力車用風扇產能全滿，目前高雄廠主力生產歐系 Tier 1 客戶產品，華南廠生產其他產品。

