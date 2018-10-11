〈大立光法說〉10、11月營收恐逐月降 3鏡頭+7P高階應用成明年營運動能

大立光 (3008-TW) 今 (11) 日舉行線上法說會，展望第四季，執行長林恩平表示，雖然 10 月稼動率可望維持滿載，但因產品組合因素，目前看來 10 月營收會比 9 月稍差一點，11 月又會比 10 月更弱，至於 12 月則還須觀察，他也看好 3 鏡頭及 7 片塑膠鏡片 (7P) 等高端應用增加，將成明年貢獻營運主要動能。

林恩平指出，目前看來 10 月產能利用率應能維持滿載，但還得看客戶拉貨種類，如果拉的產品不是那麼高階，營收表現就會差一點，至於 11 月他則認為表現估將較 10 月下滑，至於 12 月目前還看不到那麼遠。

他強調，目前公司接單只要是價格合理的訂單都會接，不會特別針對特定地區客戶加強接單，擴產進度則將依照客戶需求進行，目前新廠的空間足夠到明年度的需求，明年總產能規劃仍較今年增加。

外界關注 3 鏡頭及 7P 發展，林恩平表示，7P 跟 3 鏡頭並不會互斥，片數增加主要是讓光圈變大並維持解析度，而 3 鏡頭設計主要是為達到變焦、高解析度及大光圈。

他指出，如果客戶要求更高的解像力跟變焦倍數，就會採取 3 鏡頭加 7P 並行的方案，且隨 3 鏡頭及 7P 設計機種愈來愈多，他看好在這塊的高端應用，將成明年營運主要成長動能。

而目前韓系廠商開始也用多鏡頭設計，林恩平透露，相關模組也已經陸續出貨，但量還得看實際訂單情形。

車用鏡頭布局方面，林恩平表示，目前還是「且戰且走」，會發展但不用是主要重心，未來還是會專注在手機上的應用。

針對家族轉讓持股 6090 張，林恩平則強調，將持股轉讓至法人股東，主要是因為法人處分股票較為困難，目的是為了長期持有股票，為公司長治久安而做的規劃。