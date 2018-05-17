業外挹注 東森國際4月獲利大躍進 法人估前4月EPS 2.76元

東森國際 (2614) 今(17)日召開股東常會，會中決議通過首次現金減資案，預計減資 20%，每股退還股東 2 元，據了解，上海東森企業發展股權出售案 19.65 億元獲利已於 4 月入帳，此處分案每股貢獻 2.82 元，法人估東森國際前 4 月每股盈餘約 2.76 元，今年獲利可望繼去年後，創歷史次高。東森國際減資後，達到調整資本結構、提升每股盈餘及股東權益報酬率目的。此次減資金額為 13.92 億元，減資後股本為 55.68 億元，將向主管機關申報生效後，由董事會另訂減資基準日。



股東會同時通過去年度的營業報告書及財務報表，去年合併營收 142.11 億元，較去年 105.33 億元成長 34.9%，而獲利創下成立以來歷史新高，全年稅後淨利有 25.29 億元，每股盈餘 (EPS) 達 3.63 元。



東森國際今年第一季財報合併營收 39.2 億元，較去年同期 22.53 億元成長 74%，主要是由於子公司東森購物與森森百貨的合併時點為去年 4 月 1 日，而第一季淨利為 0.27 億元，EPS 0.04 元，每股淨值為 10.13 元。



展望全年發展，上海東森企業發展股權出售案 19.65 億元獲利已於 4 月份入帳，此處分案每股貢獻 2.82 元，目前營運之散裝航運船舶數僅餘 5 艘，於第三季再減 2 艘後，航運事業對東森國際整體財報的影響將大幅降低，在資本結構持續調整及營運步上獲利軌道的雙重因素下，東森國際樂觀看待未來經營績效的逐步提升。



東森國際旗下東森購物今年首季營收達 33.97 億元，稅後淨利 1.37 億元，預期今年投資香港草莓網 76% 後，擁有數百個品牌、超過三萬種品項、行銷全球國家美妝產品的實力，將帶動另一波營收的成長；今年的銷售重心除美容保健食品外，在產品差異化方面，迎合韓流的韓系商品、及生鮮食品如引進日本兵庫縣黑毛和牛等，都足證東森購物在開發優質商品以滿足消費者不同需要的努力。



此外，ETtoday 新聞雲首季營收仍維持二位數的成長，較去年同期成長 25%，達 1.3 億元。ETtoday 新聞雲持續開發新節目，預期網路視頻節目播出的流量和影音觀看次數將持續帶入廣告營收的挹注。

