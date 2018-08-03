東森國際旗下東森購物發行東森幣上市 8月預計發出3.8億元東森幣

東森國際 (2614) 旗下東森購物 8 月起推出東森幣，大手筆送出 10% 購物回饋，預計 8 月將發出高達 3.8 億元的東森幣，首日即有高達 1.5 萬人參與活動，及對東森幣多元的運用充滿期待，趁著活動上市加碼回饋東森幣的好時機，也紛紛砸重金購買較高價的 3C 和家電產品，生活用品、食品及美妝保養品也在積極補貨行列，聰明消費趁機領取高額東森幣回饋。東森購物表示，東森幣上市首日熱銷商品排行依序是檀之鄉機能淨味沐浴凝露暢銷組、亞帝芬奇幸福時光 GIA1 克拉鑽戒、美國 NASA 2000x 防彈咖啡燃 so 組、ZANWA 馬上冷移動式冷氣機等；東森幣除消費回饋 10% 東森幣外，也針對 8 月生日會員發送 500 元東森幣，東森幣一元等同現金一元。



為更加瞭解東森購物會員對於行銷活動和贈品喜愛度，東森購物每年舉辦量化市場調查與質化座談會，收集最直接的會員意見，作為東森幣大型活動的規劃參考依據，在抽獎奬項喜愛度中，發現會員對滿千送百購物金或咖啡早餐券特別偏好，在幸運轉樂遊戲獎項設計中，特別規劃除了東森幣、東森購物禮券外，超商及知名連鎖速食店禮券及咖啡、哈根達斯冰淇淋等，還有熱銷的水晶芒果膠囊和泰山植醇葵花油等。



東森購物表示，觀察參與幸運轉轉樂和歡樂拉霸機遊戲中，會員年齡比例 40-49 歲佔比最高，其次依序是 50-59 歲及 30-39 歲，男性和女性玩遊戲投注的差異，幸運轉轉樂的實體獎項深受女性喜愛，男性則對拿到更多東森幣的歡樂拉霸機，有較高的興趣。

