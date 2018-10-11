美股遭血洗 道指暴跌超800點 美債殖利率高位震盪

美股尾盤恐慌加劇，科技股領跌，納指重挫 4.08%。標普跳水 3.27%，至 2 個月新低，創 2016 年 11 月來最長連跌。亞馬遜暴跌 6.15%，單日市值蒸發超 500 億美元。中概股大跌，阿里巴巴下跌 5.8%，愛奇藝大跌 5.24%，蔚來汽車逆勢上漲 4.87%。美油、布油大跌超 2%。

股市

美國公債殖利率不斷上漲、美國財長發表匯率講話引發市場擔憂，美股今日遭到血洗，道指跌超 800 點。

標普 500 指數收跌 3.29%，創 2 月份以來最大單日跌幅，報 2785.68 點。道指收跌 3.15%，報 25598.74 點，創 8 月 16 日以來收盤新低。在過去的 5 個交易日中，道指在 4 個交易日中下跌，累計下跌近 900 點。納指重挫 4.08%，報 7422.05 點，創 7 月 3 日以來收盤新低。

而 10 月迄今，標準普爾 500 指數和道指分別下跌超過 3.6％和 2.5％。同期，納指跌超 6.5％。

科技股領跌股市，亞馬遜股價周三暴跌 6.15％，單日市值蒸發超 500 億美元。奈飛跌超 8％。 Facebook 和蘋果也各下跌超 4％。這些知名科技公司曾是年內表現最好的股票。

Opportunistic Trader 的首席執行官 Larry Benedict 表示：「投資者正拋售這些知名的科技公司。我認為人們此前對沖不足，科技股未來可能會進一步下跌。」

中概科技股多數下跌，阿里巴巴連跌五日，創下紀錄最大五日跌幅，不過蔚來汽車和搜狐逆勢漲超 4%。

拼多多重挫 9%，微博跌超 7.5%，阿里巴巴收跌 5.89%，嗶哩嗶哩收跌 5.69%，新浪收跌 5.52%，愛奇藝收跌 5.24%，京東收跌 4.50%，百度收跌 3.28%。搜狐和蔚來汽車分別收漲 4.56%、4.87%。

US Bank Wealth Management 首席股市策略師 Terry Sandven 表示：「由於公債殖利率上升和投資難度普遍提高，市場情緒喜憂參半。公債殖利率牽動人心，貿易政策尚未取得進展，中期選舉的時間還不到一個月。隨著殖利率提高，公債已成為可以替代股票的更可行投資對象。」

歐洲股市同樣下挫，富時泛歐績優 300 指數收跌 1.43%，報 1445.23 點。

德國 DAX 30 指數收跌 2.21%，法國 CAC 40 指數收跌 2.11%。英國富時 100 指數收跌 1.27%，義大利富時 MIB 指數收跌 1.71%。

外匯

美元指數下跌 0.1%，至 95.53。而歐元上漲 0.2%，至 1.1516。美元下跌 0.4%，至 112.46。

英鎊上漲 0.3%，至 1.13184，較盤中的 1.3216 的日內高位有所回落。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間 04:59 報 6.9255 元，較周二紐約尾盤跌 99 點，盤中整體交投於 6.9168-6.9354 元區間。

商品

油價今日回吐周二的漲幅。市場關注颶風 Michael 的進展，該颶風襲擊佛羅里達州，成為 14 年來襲擊美國本土的最強颶風。

WTI 11 月原油期貨收跌 1.79 美元，跌幅 2.39%，報 73.17 美元 / 桶。布蘭特 12 月原油期貨收跌 1.91 美元，跌幅 2.25%，報 83.09 美元 / 桶。

COMEX 12 月黃金期貨收漲 0.2%，連漲兩天，報 1193.40 美元 / 盎司。

債市

美債殖利率今日回落。10 年期美債殖利率收跌 4.34 個基點，報 3.1629%，盤中一度升至 3.244%，但隨後回吐漲幅。

兩年期美債殖利率跌 4.30 個基點，報 2.8421%，歐市早盤一度漲至 2.9038%，逼近 2008 年 6 月 25 日高位 2.9966%，當年最高位在 6 月 13 日——3.1140%。

美國勞工部周三公布數據顯示，因服務價格的上漲抵消了商品價格的小幅下跌，9 月美國 PPI 環比再度上漲，扭轉了 8 月環比意外下滑的局面。

數據顯示，美國 9 月 PPI 環比上漲 0.2%，符合預期 0.2%，超過前值 - 0.1%。但 9 月 PPI 年增率上漲 2.6%，不及預期及前值，而這也是自 2017 年 12 月以來最小增幅。

Indosuez 財富管理公司全球經濟研究主管 Marie Owens Thomsen 在接受路透採訪時表示，「我們處於債券和股票市場的某個關鍵時刻，我們處在十字路口。」 其指出，雖然美債殖利率 2% 的水平能夠為股市升至提供支撐，3% 的水平則未必如此，「我們在今年 1 月突破了 2% 的區間，現在我們想知道，我們是否即將突破 3% 的區間，這將使得股市更富有挑戰性」。

10 年期德國公債殖利率上漲 1 個基點，至 0.55%。