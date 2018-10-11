台股盤後－重挫660點創史上最大跌點 摜破萬點下探9800點關卡

台股今 (11) 日受美股 10 日大跌逾 800 點拖累，加權指數終場重挫 660.72 點，創下史上最大收盤跌點，跌幅 6.31%，收在 9806.11 點，終止維持 16 個月的萬點紀錄，創 18 個月以來新低，終場成交量放大至 2058.57 億元，台股 10 月以來已經跌逾 1200 點。

美國 10 年期債券殖利率飆升，加上科技股領跌，美股 10 日崩跌逾 800 點，台股也受波及，今日盤中一度大跌 668.9 點，終場跌 660.72 點，打破 2000 年 3 月 13 日史上收盤最大跌點 617.65 點的紀錄，雙雙創下史上盤中、收盤最大跌點紀錄。

而今日權值股一片綠油油，台積電下跌 6.76%，收在 227.5 元，失守年線，股王大立光更是被打到亮燈跌停，鴻海也有近 6.9% 的跌幅，台塑四寶也有 6-9% 的跌幅，另外像是新光金、日月光投控、可成、GIS-KY、旺宏也紛紛重挫跌停。

不過檢測設備廠致茂跌深反彈，無懼大盤弱勢，終場逆勢攻上漲停，智邦、大同也是雙雙收紅，表現相對亮眼，而電信三雄跌幅均僅在 1% 之內，與大盤相比，表現相對有撐。

分析師指出，台股 10 月以來已跌 1200 點，也讓融資維持率大舉下滑，斷頭賣壓湧現，也加劇跌幅擴大，加上美中貿易戰的疑慮仍在，市場信心不足下，大盤難脫弱勢格局。

而現在各家廠商將公布第三季財報以及召開法說會，分析師認為，投資人可暫時保持觀望態度，待大盤出現橫向整理的打底訊號、籌碼穩定後，針對基本面強勢、展望佳的個股再進行操作。