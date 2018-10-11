合勤控旗下合勤科技前進2018 BBWF 大秀新世代寬頻解決方案

合勤控 (3704) 旗下品牌公司合勤科技，將在 10 月 23 到 25 日於德國柏林舉辦的「寬頻世界論壇(BBWF 2018)」展出一系列新世代寬頻解決方案，以 Going Beyond Broadband 為主題，展出包含資安、11ax WiFi 跟 10G PON to the home 等一系列全新解決方案，幫助電信服務供應商滿足新一代消費者對資安、WiFi 與頻寬的需求，打造絕佳使用體驗，同時降低營運成本。合勤寬頻 EMEA 事業總處副總經理林育德表示，隨著技術不斷發展，單純提供連網服務已無法滿足用戶需求，這次展會以「Going Beyond Broadband」為主題，展出包含資安、11ax WiFi 跟 10G PON to the home 等一系列全新解決方案，希望幫助電信服務供應商提供更多的優質服務，讓消費者無論是身處家中、辦公室或是在行進間，都能享有最佳的網路體驗。
全球首度公開亮相的合勤「家用網路安全解決方案」，係合勤首度與資安領導品牌攜手合作，將家用網路安全防護功能直接整合在合勤的客戶端設備 (CPE) 內，提供包含安全瀏覽、反追蹤、內容過濾與家長管理等多種功能，單一解決方案就能保護全家所有連網設備。為滿足用戶對 WiFi 速度與連網品質的要求，合勤也將首次展出最新 10G 光纖 + 11ax 無線科技產品組合及智慧 WiFi 分析技術(WiFi Analytics Solution)。
合勤最新的 10G PON 端點到端點解決方案 (E2E solution) 則克服了愈來愈多的 4K 串流、HD 電視、虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 等高頻寬需求服務的挑戰，為家庭提供真正的 10G 服務，值得一提的是，提供的終端設備 (ONT) 還能與第三方的局端設備 (OLT) 互相搭配使用，提供電信服務供應商更高的佈建彈性。此外，合勤本次展會也將同步展出 LTE 全系列產品組合，針對室內、室外或行進間等各種不同應用情境，皆具備對應的解決方案。
合勤控 (3704) 旗下品牌公司合勤科技，將在 10 月 23 到 25 日於德國柏林舉辦的「寬頻世界論壇(BBWF 2018)」展出一系列新世代寬頻解決方案，以 Going Beyond Broadband 為主題，展出包含資安、11ax WiFi 跟 10G PON to the home 等一系列全新解決方案，幫助電信服務供應商滿足新一代消費者對資安、WiFi 與頻寬的需求，打造絕佳使用體驗，同時降低營運成本。合勤寬頻 EMEA 事業總處副總經理林育德表示，隨著技術不斷發展，單純提供連網服務已無法滿足用戶需求，這次展會以「Going Beyond Broadband」為主題，展出包含資安、11ax WiFi 跟 10G PON to the home 等一系列全新解決方案，希望幫助電信服務供應商提供更多的優質服務，讓消費者無論是身處家中、辦公室或是在行進間，都能享有最佳的網路體驗。