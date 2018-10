合勤控旗下合勤科技前進2018 BBWF 大秀新世代寬頻解決方案

合勤控 (3704) 旗下品牌公司合勤科技,將在 10 月 23 到 25 日於德國柏林舉辦的「寬頻世界論壇(BBWF 2018)」展出一系列新世代寬頻解決方案,以 Going Beyond Broadband 為主題,展出包含資安、11ax WiFi 跟 10G PON to the home 等一系列全新解決方案,幫助電信服務供應商滿足新一代消費者對資安、WiFi 與頻寬的需求,打造絕佳使用體驗,同時降低營運成本。合勤寬頻 EMEA 事業總處副總經理林育德表示,隨著技術不斷發展,單純提供連網服務已無法滿足用戶需求,這次展會以「Going Beyond Broadband」為主題,展出包含資安、11ax WiFi 跟 10G PON to the home 等一系列全新解決方案,希望幫助電信服務供應商提供更多的優質服務,讓消費者無論是身處家中、辦公室或是在行進間,都能享有最佳的網路體驗。



全球首度公開亮相的合勤「家用網路安全解決方案」,係合勤首度與資安領導品牌攜手合作,將家用網路安全防護功能直接整合在合勤的客戶端設備 (CPE) 內,提供包含安全瀏覽、反追蹤、內容過濾與家長管理等多種功能,單一解決方案就能保護全家所有連網設備。為滿足用戶對 WiFi 速度與連網品質的要求,合勤也將首次展出最新 10G 光纖 + 11ax 無線科技產品組合及智慧 WiFi 分析技術(WiFi Analytics Solution)。



合勤最新的 10G PON 端點到端點解決方案 (E2E solution) 則克服了愈來愈多的 4K 串流、HD 電視、虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 等高頻寬需求服務的挑戰,為家庭提供真正的 10G 服務,值得一提的是,提供的終端設備 (ONT) 還能與第三方的局端設備 (OLT) 互相搭配使用,提供電信服務供應商更高的佈建彈性。此外,合勤本次展會也將同步展出 LTE 全系列產品組合,針對室內、室外或行進間等各種不同應用情境,皆具備對應的解決方案。