富達國際Paras Anand：對美國迴避風險

富達國際亞太區資産管理主管Paras Anand表示，近期美股遭大幅拋售也許並不令人意外。市場參與者一直想知道的是：面對銀根趨緊、勞工市場緊縮及油價上漲，美國是如何維持增長動力。

Paras Anand表示，目前我們可以看到多種不同的解釋，但以我所見，2018年的價格走勢加強了以下觀點：即主動型投資者及被動型和系統性策略的支持者均看好市場的長期動力，並認為波動性屬短期性質。換言之，鑑於對政治及經濟前景不確定性的擔憂，投資者選擇投資於基本前景較穩健的資産類別和板塊，而這些領域的價格走勢亦較易預測。

現階段，對比崎嶇的發展前景，價值的概念已成為次要關注點。然而，與此相反的是，部分不確定性較高的市場已開始大幅下跌，例如新興市場、中國及英國。這些市場的估值與歷史相比均處於較低水平。

全球經濟的中期前景仍然強勁，貨幣刺激政策逐漸撤出，意味經濟將回歸至更正常化的狀態。對投資者來說，回應『美國市場終將失去動力』這一迹象的正確方式，應該是在已經歷大舉拋售的地區尋找價值。

富達國際投資總監Medha Samant表示，昨晚美國股市的拋售情況，觸發巿場恐慌情緒，讓人聯想到今年年初時的巿場波動。

然而，昨晚巿況並非廣泛調整，波動主要由科技及電訊業帶動，並無特別催化劑。鑑於美國股巿與全球其他巿場的估值對比，特別是FAANG類別的顯著溢價，這次波動是符合巿場預期的。

類似的負面情緒或在短期內蔓延至亞洲市場。全球經濟增長放緩、美元強勢及保護主義等，已令投資氣氛受壓，當中經濟及財政表現較弱的新興巿場和貨幣所受影響尤其明顯。

然而，對比其他成熟巿場，亞洲市場的估值相對較低及吸引。目前中國境內股巿的估值處於熊市水平，是亞洲區內風險回報最佳的巿場。重要的是，亞洲經濟基本面持續受到當地消費增長所支持，該公司在投資配置上偏好亞洲市場，並看好中國及部分東協國家的投資機會，例如受惠於當地經濟和消費的企業，以及優質的保險與醫療保健公司。