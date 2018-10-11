〈台股摔破萬點〉恐慌蔓延 富邦VIX飆漲逾20%上演解套潮 成交量居冠

美股暴跌、VIX 恐慌指數也飆高到超過 40%，連帶台股今 (11) 日一開盤一分鐘就重摔超過 500 點，直接跌破維持了 16 個月的史上最長萬點，恐慌情緒擴散，使得富邦 VIX ETF(00677U-TW)、元大台灣 50 反 1(00632R-TW)都爆量大漲，最高分別漲超過 20%、5%，開盤一小時，成交量都爆出超過 20 萬張大量，成交量分居台股冠、亞軍。

台股上週連 4 天走跌，跌近 500 點，已讓投資人人心惶惶，周一、周二稍緩和之後，不料雙十假期過後的上班日就遇上美股暴跌股災，受到美股道瓊重挫 800 點影響，亞股全面慘綠，台股也難逃殺機，台指期開盤就重挫 4%，且跌幅迅速擴大失守萬點，台北股市現貨 9 點開盤直墜 10026 點後，不到一分鐘就重挫超過 500 點，摜破萬點關卡。

台股恐慌氣氛高漲，跌停家數爆出超過 140 家，盤中賣壓持續湧出，9900 關卡也告跌破，也讓富邦 VIX 帶量飆高，光是第一盤就爆出 2.16 萬張大量，值得注意的是，富邦 VIX 投資人大量解套，也造成 VIX 折價，也就是市價低於淨值，等於投資人賣在相對低價。

不只富邦 VIX 走漲，元大台灣 50 反 1 ETF 也漲超過 5%，創今年 2 月 9 日以來新高。