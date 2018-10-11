吳田玉：目前半導體庫存仍正常 期許日月光繼續維持過去強勁成長動能

受到中美貿易戰、全球股市劇烈波動等影響，近期市場上對於後續半導體景氣多抱持悲觀看法，也有分析師點出，半導體有庫存過高的疑慮，對此，日月光半導體執行長吳田玉表示，目前一切都還正常，對未來成長的信心仍抱持審慎樂觀的態度，更提到，過去日月光成長是半導體的兩倍，希望未來維持如此強勁的動能。雖然近期市場多看空後續半導體景氣，更有分析師因半導體庫存過高，大舉調降多家一線半導體大廠的評等，對此，吳田玉提到，半導體講的庫存通常都是三個月前的事情，目前來看，半導體庫存水位尚在合理水位。此外，是否因為近期市場氛圍偏空，有導致客戶下單或對後續展望轉趨保守，吳田玉回應，都還沒有出現。



吳田玉提到，至今，日月光對未來成長的信心是審慎樂觀，這個定調並沒有改變，尤其在 AI、大數據、智慧生活、汽車電子等帶動下，日月光對半導體長線需求依舊看好。而過去十八年，日月光的成長是整個半導體的兩倍，希望未來日月光也能繼續維持這樣的成長動能。



此外，日月光也繼續投資，最近在墨西哥廠方面，因美國汽車電子需求有大幅轉強，所以墨西哥廠有增加投資，也有繼續在台灣擴大投資，這些增加投資的部份，都會是日月光未來成長的新動能。