〈台股摔破萬點〉蘋概三王同創波段低 市值共蒸發逾5兆元

台股今日狂瀉逾 500 點，蘋概三雄成外資狙擊對象，台積電 (2330-TW) 開盤旋即跌破年線、鴻海 (2317-TW) 也下探 70 元、再度破底，大立光 (3003-TW) 更重挫近跌停，三王盤中市值合計蒸發逾 5 兆元。而大立光今日將召開法說，公布第三季財報及展望，鴻海也將公布 9 月暨第三季營收，在大盤走弱氛圍下，格外備受關注。

台積電 ADR 10 日受美股拖累大跌重挫，今日股價開盤更一度下挫至 230 元大關，下跌 14 點或 5.7%，直接摜破年線，來到所有均線之下，市值蒸發 3.63 兆元。

蘋果主力代工廠鴻海也重挫 4.8%，股價最低來到 70.1 元，下探 70 元整數關、並再度突破前波新低，盤中市值蒸發逾 9010 億元。

股王大立光盤中更是重挫 9.75%，股價最低來到 3240 元，也創下波段新低，離跌停價 3235 僅差一檔，為三王中跌幅最大，市值也少了 4694 億元。

而今日大立光下午將召開法說會，公布第三季營收與展望，預期外界將聚焦蘋果 iPhone 拉貨狀況，新廠稼動率、對多鏡頭發展看法，都將成為此次法說觀察重點。

此外，鴻海也將於今日公布 9 月暨第三季營收，由於外界認為，美中貿易戰恐導致消費性電子終端需求減弱，鴻海營收能否反映高階 iPhone XS 系列的拉貨狀況，也受到關注。