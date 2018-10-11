〈台股摔破萬點〉恐慌賣壓重 跌停家數超過200家 逾3年來首見

美股今 (11) 日清晨出現重挫下殺的恐慌行情，亞股今盤中跌幅多在 3% 上下，台股加權指數開盤後也直接重挫超過 500 點，甚至一度跌超過 600 點，跌幅在亞股中最大，可觀察到，集中市場跌停家數不斷增加，從早盤的 140 家左右至上午 10 點鐘已超過 240 家，是 2015 年 8 月下旬以來首次跌停超過 200 家。

台股在 2 月 6 日曾見到跌點多達 542 點，不過當時跌停家數只有 54 家，上一次跌停家數超過 200 家的時點落在 2015 年 8 月 24 日，當時跌停家數多達 230 家，但今天突破此紀錄，顯然今日的恐慌性賣壓是 3 年多來最重。

儘管部分分析師認為台股超跌，的確也盤中加權指數跌幅逾 5.5%、櫃買指數更爆跌超過 7%，是亞股中跌最重，但投資人仍要相當謹慎。

統一投顧提醒，美國美債殖利率飆升，新興市場資金外流疑慮升高，再加上台灣電子股 9 月營收陸續公布後不如預期狀況較多，引發第 4 季和明年的成長疑慮，電子股承壓，考量外資期現貨偏空操作，台股線型跌破今年三角收斂型態，已成空方格局，建議保守以對。

元大投顧則指出，隨著美國期中選舉接近，美國川普的動作頻頻，力求穩固支持度，因此，對中國態度在各個層面轉趨強硬，近期更強力施壓財政部，將中國列為匯率操縱國。

由於川普對外的貿易乃至於外交政策更趨強硬，似乎有助於提振其支持度，過去 10 天的民調平均值顯示，其支持度回升至 43% 左右，擺脫 9 月上旬通俄案延燒時的低點 38%，因此，元大投顧預料，在 11 月 6 日期中選舉之前，川普勢必強力放送甚至落實其競選政見，藉此鞏固保守派的支持度，但對於金融市場來說，未來 4 周的動盪勢必加劇，待選後大勢底定市場才有望回歸中長期趨勢。