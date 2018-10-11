〈東芝與旺宏和解〉雙方專利爭訟全面落幕 東芝共須支付旺宏8000萬美元

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 與與日本東芝 (Toshiba) 的爭訟全面落幕，旺宏今 (11) 日公告，繼上周與東芝就美國以外地區以 4000 萬美元和解後，美國地區的專利爭議也達成和解，東芝須再支付旺宏額外的 4000 萬美元，共 8000 萬美元 (約合新台幣 24.9 億元) 的和解金將入袋。法人預估，可望挹注旺宏每股純益逾 1.3 元。

旺宏 10/5 公告，已與東芝就美國以外地區專利爭訟達成和解，東芝將支付旺宏 4000 萬美元和解金，雙方並相互授權各自約 30 項專利。

今日旺宏再公告，其曾於去年 3 月分別向美國國際貿易委員會 (ITC) 及南加州聯邦地方法院，對東芝產品提起訴訟，認為其侵害旺宏特定專利，而 ITC 也於美國時間 10/9 判定東芝確定侵害旺宏專利。

因此，繼上周東芝確定就美國外地區專利爭議，與旺宏以 4000 萬美元和解後，雙方再就美國地區專利爭議達成和解，東芝須再支付旺宏 4000 萬美元和解金，和解金共計達到 8000 萬美元。法人預估，以旺宏目前股本來計算，可望挹注每股純益逾 1.3 元。

旺宏去年 3 月向美國國際貿易委員會 (ITC) 及南加州法院對東芝提起訴訟，控訴東芝及其關係企業銷售的產品，侵害旺宏 NAND Flash 與 NOR Flash 等相關製程專利權。東芝也在去年 10 月在台灣法院反控旺宏侵犯自家專利，並向日本專利特許廳對旺宏提起侵害專利權的認定，旺宏也在台控告東芝侵害旺宏專利並訴請賠償，目前爭訟已和解收場。

雖然擁利多消息，但受到大盤重挫逾 600 點影響，旺宏今日開盤股價跳水，盤中亮燈跌停，遭賣壓摜至跌停價 19.15 元。