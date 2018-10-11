盛群發表9大類新品 MCU搶拚市占率迎貿易戰

MCU 大廠盛群 (6202-TW) 今 (11) 日舉辦新品發表會，主打智慧家居以及安全防護應用，推出 9 大類新產品，總經理高國棟指出，美中貿易戰情勢不明朗，因此才要加緊推出新品，提升市占率。雖然在貿易戰衝擊下，公司對第四季展望較為保守，但全年還是可望優於去年。

高國棟指出，隨市占率提升，也帶動公司今年前 9 月 MCU 總出貨量達 5.04 億套，年增 12%，因此也推升前 9 月營收新台幣 36.7 億元，年增 9%，其中 MCU 占比還是最大，從去年同期的 73% 成長到 76%。

而此盛群新品發表會除了展出 32 位元 MCU 外、還有無線通訊類、節能馬達、安全防護、智慧家電、觸控應用、健康量測、店員館立、顯示音訊等 9 大類產品，其中 32 位元 MCU 成功打進手機無線耳機市場，預期將是驅動明年業績成長主要動力。

而盛群發言人李佩縈也表示，今目前來看第四季的確受到貿易戰影響，雙十一、聖誕節拉貨動能的確有趨緩，消費性電子訂單不如以往強勁，對第四季展望看較為保守。

此外，近來人民幣大幅走貶，李佩縈透露，盛群營運有 75% 在中國大陸，的確對毛利率造成影響，第三季毛利率恐向下修正，但下滑空間有限，且在營收成長下，獲利還是維持向上趨勢。

不過李佩縈強調，以全年來看，每股純益估仍將優於去年每股純益 4.1 元，且明年股利也會比今年好。