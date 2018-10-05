〈東芝與旺宏和解〉侵權官司和解 群聯不須支付和解金

FLASH 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 採用搭載東芝 (Toshiba) 快閃記憶體晶片的部分產品，今年 4 月遭記憶體廠旺宏 (2337-TW) 指控侵害專利權，不過，旺宏今 (5) 日公告與東芝 互控侵權官司已達成和解，雙方爭訟終於落幕。對此，群聯表示，該和解協議是由東芝與旺宏簽署，群聯無須支付和解金，對該爭議獲解決樂觀其成。

旺宏去年 3 月向美國國際貿易委員會 (ITC) 及南加州法院對東芝提起訴訟，控訴東芝及其關係企業銷售的產品，侵害旺宏 NAND Flash 與 NOR Flash 等相關製程專利權。東芝也在去年 10 月在台灣法院反控旺宏侵犯自家專利，並向日本專利特許廳對旺宏提起侵害專利權的認定，旺宏也在台控告東芝侵害旺宏專利並訴請賠償。

今年 4 月時，戰火延燒至向東芝採購 NAND Flash 的群聯，旺宏向智慧財產法院針對群聯提起訴訟，控告群聯採用東芝產品，侵害旺宏專利權。當時，群聯強調，合作夥伴東芝以多項優異專利，對群聯產品給予完全的專利保護，將力挺東芝，共同強力反擊不當的侵權指控。

經過逾 1 年的爭訟，旺宏與東芝在昨 (4) 日簽署和解備忘錄，東芝將支付旺宏 4000 萬美元，雙方並相互授權各自約 30 項專利，就先前的爭訟達成和解，並預計在 10/9 前完成包括撤訴、付款時程等細部合約條款的簽署。

對於雙方達成和解協議，群聯表示，尊重東芝的決定，惟該和解協議是由東芝與旺宏簽署，群聯無須支付該和解金，對該爭議獲解決樂觀其成。