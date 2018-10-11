美科技股IPO熱潮又來襲 市場已嚴重過熱？

今年中國企業 IPO 熱情高漲，前仆後繼加入首次公開募股 (IPO) 的行列，Lyft、Uber、Airbnb、Slack 和其他大型獨角獸公司計劃在明年進行 IPO，預料會讓 2019 年成為 IPO 另一個標誌性年份。

資誠 PwC 上週的一份報告顯示，技術、媒體和電信企業的 IPO 共籌募 43 億美元，而 60 件 IPO 中共募集 134 億美元，是 2014 年以來第 3 季以來表現最佳。此外，上週有 2 家科技公司完成 IPO 交易：Upwork 和 Elastic。

根據 Renaissance Capital 的資料，今年約有 45 家科技 IPO 已籌集了 152 億美元。根據 Dealogic 的另一份報告，2014 年出現 49 件 IPO 交易、融資 379 億美元，是最高的一次。在此之前，2007 年是 46 件 IPO 交易。

歷史的角度來看，2014 年和 2007 年是科技企業 IPO 的最佳年份，無論是交易量和籌集資金方面，然而，隨著今年科技 IPO 熱潮來襲 ，市場皆好奇此熱潮將何時停止？

矽谷科技律師 Thomas Holden 回應，也許不會很快，可能在華盛頓 DC 出現不確定因素 (如中期選舉) 或市場低迷時期，才能使 IPO 熱潮戛然而止。

PitchBook 風險分析師 Cameron Stanfill 表示，隨著始於去年 Cloudera (CLDR-US) 和 MuleSoft IPO 成功，今年 Dropbox (DBX-US) 上市取得極大的成功。

許多企業在公開上市和尋求收購者之間嗅出成功的商機，透過 Lastic、SVMK、Eventbrite (EB-US) 和 DocuSign (DOCU-US)，科技企業能看出其 IPO 的初始價格範圍。

展望明年，下一個重大測試的科技公司可能就是 Slack Technologies，該公司計劃將於 2019 年初進行 IPO，估值逾 70 億美元。

企業聊天軟體 Slack IPO 以來市值達 240 億美元，Uber 最新估值為 720 億美元，Airbnb 最新估值為 310 億美元。

Renaissance Capital 提到，最近 IPO 的亮眼報酬率表現會鼓勵那些透過 IPO 流程引導企業的銀行。在截至 10 月 8 日的 12 個月當中，美國有 64 家科技公司上市，平均報酬率為 33 %。表現最佳的包括 Altair Engineering (ALTR-US) 報酬率為 215%、CarGurus (CARG) 報酬率為 196% 和 MongoDB (MDB-US) 報酬率為 195%。

Splunk (SPLK-US) 執行長 Doug Merritt 表示，科技企業正在受益於所有行業的數位化轉型，更廣泛地使用雲端和軟體即服務。

現在科技市場的情況與十多年前存在著有趣對比。

Merritt 表示，2007 年，全球股市從網際網路泡沫的重挫中逐漸復原，Google (GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的成功讓許多推遲 IPO 的科技公司重返市場，如今就像現在一樣，帶動中國企業 IPO 的熱情高漲。

2007 年與今年顯著的差異在於，如今美國科技企業上市平均年齡為 12，但 2007 年則是 8；這些公司的平均營收為 1.74 億美元，大約是 2007 年的兩倍。

但有一點沒有改變。大多數企業進行 IPO 時常沒有獲利。事實上，由 Ritter 今年 32 家科技 IPO 中有 81% 尚無利可圖。