科技股賣壓出籠 阿里巴巴、騰訊等中概科技股慘跌

受到中美貿易戰、美國債券殖利率狂飆、美國科技股賣壓強勁等多項變數，中概科技股也受到牽連，週三 (10) 阿里巴巴(BABA-US) 與騰訊 (TCEHY-US)股價皆開低走低。

動點科技 Technode 報導分析，近期美國經貿政策對依賴供應鏈的科技公司造成特別嚴重的打擊，阿里巴巴與騰訊股價可能受到中國經濟放緩，以及與美國貿易緊張局勢升級的影響走跌。

阿里巴巴後市多空分歧

週三 (10 日) 德意志銀行分析師 Han Joon Kim 將阿里巴巴目標價從 196 美元下調至 189 美元，因為市場擔心截自 9 月的第 3 季網站成交金額 (GMV) 可能比上季還要低。

阿里巴巴自 6 月 5 日盤中創下 211.70 歷史新高點以來，創始人馬雲深陷政治困境並宣告明年卸下主席身分、本月初交出實體權，短短數月該公司股價已經下降 35%，幾乎快觸及 52 週新低點。

儘管阿里巴巴目前市值明顯下滑，部分華爾街分析師對阿里巴巴仍未來保持樂觀。摩根士丹利將該公司的目標股價下調至 220 美元，但對該公司股票維持「持有」評級。同樣，高盛維持對阿里巴巴的「買入」評級，甚至將其目標價格上調 6 美元至 247 美元。

至少有一位高盛分析師認為，考量到雲端服務、食品外送以及螞蟻金服等業務，他對阿里巴巴獲利前景感到非常樂觀。

騰訊面臨嚴峻的三大挑戰

阿里巴巴不是唯一股價下跌的中國科技公司，上週二 (2 日) 騰訊宣告內部架構重整，將原有的 7 大事業群調整為 6 大事業群，不久後，騰訊股價觸及 15 個月低點。

週三《The Motley Fool》專欄作家 Leo Sun 提到，長期來說騰訊正面臨嚴峻的三大挑戰：遊戲業務危機、對手字節跳動 (Bytedance) 威脅、以及雲端服務競爭。

首先，遊戲業務曾是騰訊的核心業務，但在電腦遊戲業務下降，騰訊接連面臨數款遊戲難產的情況，導致遊戲業務危機四起。

騰訊寄予厚望的《怪物獵人：世界》慘遭中國監管機構下線重改；為了響應國家打擊網路遊戲成癮的趨勢，騰訊還要推行嚴厲的新規定來識別低齡遊戲玩家等，對遊戲業務帶來不少的麻煩。

第二，QuestMobile 最近的一份報告顯示，6 月份騰訊在中國行動通訊市場 (微信、QQ 等) 的市占下降至 47.7%，與此同時，字節跳動 (Bytedance) 從 3.9% 增長至 10.1%。

字節跳動 (Bytedance) 旗下今日頭條與抖音等應用程式深受中國年輕用戶歡迎，Sun 指出若騰訊未能抑制字節跳動的市占增長，騰訊恐將中國網路龍頭寶座拱手讓人。

第三，騰訊雲端業務收入年年翻倍增長，但在競爭強勁的雲端市場中，騰訊雲仍然是一個弱勢群體，Synergy Research 最近將其列為亞洲第五大雲服務提供商，遠遠落後於亞馬遜網絡服務 (AWS)、阿里雲、Microsoft Azure 和 Alphabet 的 Google 雲端。

Sun 指出，騰訊有意運用其微信和 QQ 生態系統的連接來吸引企業客戶，但可能面臨艱難的挑戰，因為競爭對手早已佔據更大的市占。