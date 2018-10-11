〈台股摔破萬點〉國安基金護盤未知 金管會先祭兩招穩定市場

台股今 (11) 日暴跌超過 600 點，終結史上最長萬點行情，國安基金下午才要開會討論是否護盤，在此之前，金管會主委顧立雄表示，金管會將先祭出兩招穩定市場措施，一是上市櫃營收沒有問題下，將讓上市櫃公司召開主題是業績發表會，讓投資人可以逢低布局；二是鼓勵上市櫃公司適時啟動庫藏股。

台股今日暴跌超過 600 點，不但一口氣跌破萬點、9900 點，盤中還一度失守 9800 點，行政院發言人 Kolas Yotaka (谷辣斯．尤達卡) 表示，台股受到美股下跌的影響才會下跌，呼籲投資人不用過度緊張，目前國安基金處於備戰狀態，政府會密切關注股市變化，也對股市重回萬點有信心。

而顧立雄表示，就金管會立場，以目前看到的相關數據資料，9 月上市櫃營收比去年同期成長近 10%，在上市櫃營收沒有問題情況下，金管會將祭出相關穩定市場措施，一是要求上市櫃公司多進行業績發表會或法說會，讓投資人可以逢低擇優布局，近期會有 500~600 家上市櫃公司進行業績發表會；二是對於跌深的公司，鼓勵實施庫藏股，但採自願方式。

顧立雄進一步指出，美股那斯達克和費城半導體指數的確跌比較多，台股因為連動，短期間受影響比較大，但還是老話一句，台股上市櫃基本面仍佳，大盤表現沒道理比其他國際股市低，目前只是受到美股心理面影響，但看來還沒有太大非理性失序，相信在美股沈澱後，股市會回歸基本面。

是否有想過台股今天會創史上最大跌點？顧立雄表示，他到現在還是對台股有信心，不認為台股目前情況有非市場因素的影響，也希望投資人要有信心，但呼籲投資人要慎選個股。