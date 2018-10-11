港股曾跌逾千點U+A0 專家: 下一支持位24000點

美股黑色星期三，拖累全球股市股災。港股曾急跌逾千點。後市走勢如何? 有分析師預期，下一個支持位會在24000點。

京華山一京華山一研究部主管彭偉新認為，美股這次只是跌市的起點，或是短期超賣，仍沒清楚；但市場始終對美國加息表示擔憂，短期內美股也不會出現急速反彈。而港股下一個支持位，估計會在24000點水平；投資者可考慮本身情況作「減磅」。

港股今天出現逃命潮，他指出看到騰訊股價可以一日內跌逾7%，已反映投資者「要錢不要貨」；騰訊或下試至2016年升市起步位180港元。新經濟股今天表現，跌得急且快，亦反映過往估值偏高所致。至於內房股亦遭急挫，跟早前國家正研究收緊預售樓花措施相關，現時內房股可以預售樓花套現，並用作發展其他項目；措施一旦收緊，將大大影響內房股的發展步伐。

亦有中資券商分析師認為，美國10年債息高升觸發美股急挫，全球股市都受拖累。而港股同時亦受累於人民幣貶值，以及內地政策未見明朗；更多人加入「做空」行列，亦加速了港股跌勢。

在暴風雨期間，散戶如何自處?他認為主要視手上所持是甚麼類型股票，若是估值低較安全股份，可以持貨待其反彈；然而若是高估值，行業基本面較差的行業，如內房股、汽車股，則宜先行沽售部分股份；內房股市帳率一般高逾1倍多，並不便宜。今天新經濟股小米-W(01810-HK)、美團-W(03690-HK)股價跌幅也較凌厲，他分析都是早前估值高所致。

至於十連跌的騰訊(00700-HK)，由於遊戲行業受到強監管，遊戲審批速度已慢下來，而且遊戲的生命周期加快，對於遊戲業務為主要收入來源的騰訊而言，打擊最大。

他預期港股仍會尋底，相信2016年的底位18319.58點會有很大支持。受到中美貿易磨擦打擊，市場均期望中國會有刺激內需措施，以支持經濟，期望會有較大幅的減稅，刺激消費的措施出台。