【大行報告】恒大證券：憂利率大幅上升 股市壓力沉重

恒大證券發表研報指，擔憂利率快速上升，科技股慘遭重創，美國股市週三大跌，華爾街遭遇八個月來最黯淡的一日。S&P500連續第五天下跌，創2016年11月以來最長下跌期間，並跌破50日及100日移動平均線。道瓊與S&P500創2月初以來，最大單日跌幅。Nasdaq創2016年6月24日以來，最大單日跌幅。

道瓊工業平均指數收低831.83點或3.15%至25598.74。Nasdaq指數收低315.97點或4.08%至7422.05。S&P500指數收低94.66點或3.29%至2785.68。費城半導體指數收低58.05點或4.46%至1242.10。

研報指出，因升息擔憂及投資人有科技股的獲利了結賣壓，過去幾日，股市壓力沉重。過去五個交易日，道瓊有四天下跌。週三，亞馬遜大跌6.2%，臉書與蘋果跌幅均逾4%。S&P500指數中科技股下跌4.8%，創七年來最大單日跌幅。

擔憂利率大幅上升，壓低了股市。殖利率快速上升，促使投資人擔憂可能減緩經濟成長。投資人賣出漲幅已大的科技股。由於投資人避險倉位不足，未來賣壓可能持續。

此外，因擔憂股市快速大幅回檔，投資組合經理人傾向退場。但基本面仍有助股市走高，利率的擔憂可能過度。不預期長期利率還會大幅上揚。

美國今日公布9月生產者物價指數(PPI)上升0.2%，較去年同期上升2.8%。該數據公布後，債券殖利率上升。