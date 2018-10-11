台股盤中－10月崩逾1200點 斷頭賣壓齊發 暴跌逾650點失9800點

美股道瓊指數暴跌 800 點，亞股全面嚇趴，連帶台股今 (11) 日也恐慌竄逃，直接跌破維持了近 17 個月的史上最長萬點，停損賣壓難止，最深跌超過 650 點，不但摜破 9900 點關卡，一度失守 9800 點；10 月以來短短 8 個交易日，就暴跌逾 1200 點。由於台股暴跌，也讓融資維持率大舉下滑，斷頭壓力沉重，尤其中小型股多殺多最嚴重，預期今天融資餘額將大幅殺出。

美股 2 月因為擔憂升息而大跌，使得台股今年 2 月 6 日大跌 524 點，而今天因為貿易戰及縮表影響而使公債殖利率升至 7 年新高，造成美股暴跌，台股也難倖免，而且下跌的價量都比 2 月 6 日嚴重，跌停家數超過 300 家，預估成交量爆出 2300 億元，盤中最深跌超過 650 點，已打破 2000 年 3 月 13 日史上收盤最大跌點 617.65 點的紀錄。上櫃指數更慘，暴跌超過 9%，顯示中小型股多殺多大舉引爆。

蘋概三王都落難，大立光盤中亮燈跌停 3235 元；台積電也摔破年線，盤中最低打到 228.5 元，重挫超過 6%；鴻海也跌到 70 元大關，跌幅近 7%。連帶蘋概股也一片慘綠，順德、建準、玉晶光、華通等全都打落跌停，電子指數重挫超過 6%。

金融股指數則大跌超過 4%，其中以 9 月獲利唯一虧損的新光金跌勢最重，跌逾 9%，差一檔就遭摜跌停；而中信金跌超過 7%，開發金跌超過 6%，元大金、永豐金都跌逾 5%，國泰金跌超過 4%，富邦金、玉山金、兆豐金、台新金等都跌超過 3%。

從 10 月以來國際股市表現來看，台股跌幅約 10%，韓股跌約 7.5%，深證指數跌約 7.4%，上證指數、日本股市跌約 6%，港股跌約 5.7%，顯示台股表現最為疲弱。不過若從今年以來漲跌幅來看，陸股跌 20%，韓股跌 12%，而台股跌約 7%，對台股後市仍應保守看待。分析師表示，台股短線籌碼凌亂，加上技術面上三尊頭浮現，慎防等距回測 9785 點。