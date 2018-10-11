【大慶證券】盤前分析－國際利空頻傳 台股回測10189點



◆盤勢分析

受到中美貿易戰持續升溫，美國擬將中國列入匯率操縱名單、IMF 下調全球經濟成長率、加上投資人持續擔憂美債殖利率問題，昨日美國股市全面重挫，四大指數跌幅均超過 3%，VIX 指數大漲 43.95% 來到 22.96，恐慌情緒大增。在國際利空不斷下，美股由高檔重挫轉弱，除道瓊跌破月、季線關卡外，S&P500 與 NASDAQ 指數更一舉摜破半年線，KD 指標持續向下，研判短期內還有修正壓力，建議在貿易戰未有較明朗的發展前，保持觀望態度。

台股週二雖出現初步止跌跡象，終場小漲 10 點收在 10466 點，成交金額 1227 億，不過受到國際利空頻傳，貿易戰火不止，經濟活動受其影響，IMF 下調全球今明兩年經濟成長率 0.2 個百分點，美股大跌影響下，不利台股走勢，由摩台指大跌 3.22% 來看，今日台股勢必將回測 2 月份低點 10189 點，所幸美債殖利率、美元指數昨日以下跌作收，加上國安基金預計將於今日下午開會，研判台股應可在利空下淬鍊，加速趕底，不過短線上仍建議靜待止穩落底，切勿躁進。

觀察盤面，週一表現較佳的蘋概股，如嘉聯益、GIS-KY 等週二隨即走弱，另外生技中先前相對抗跌的科妍、泰博等也轉而走跌，反觀市場的人氣族群被動元件及矽晶圓，盤中出現明顯拉抬，指標股國巨及環球晶、中美晶等均由黑翻紅，收盤漲幅均達 3.6% 以上，面板相關的聯詠、南茂以及紡織相關的遠東新、福懋、聚陽等，也在進入旺季、營運表現看佳下，漲幅分別達 1.51~3.27% 不等，顯示在台股震盪之際，類股快速輪動，但漲時重勢跌時重質，基本面展望佳、進入傳統旺季的類股，短線上仍有機會加入輪動，不過受美國股市大跌影響，短線上建議保持觀望。

