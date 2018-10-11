【永豐期貨】台指選擇權盤前－終結日線連五黑 台股量縮收小紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 3 點至 10461 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 5.83 點，電子期正價差縮至 0.17 點，金融期轉為逆價差 - 0.8 點。現貨部分，三大法人賣超 54.11 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 865 口至 - 13853 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 521 口至 6248 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2168 口至 - 4092 口。

週一美股漲跌互見，科技股雖收低，但長下影線反應下檔支撐浮現，也讓連日弱勢的台廠電子股稍獲喘息機會，週二台股在台積電止跌支撐下，市場信心回穩，加上金融與傳產持續護盤不留餘力，整體盤勢於平盤附近呈現震盪整理狀，尾盤雖一度反彈挑戰 10500 點但未果，終場加權指數上漲 10.9 點或 0.104%，收在 10466.83 點，成交量能 1210.33 億，較前一日縮減 58.41 億。今日八大類股除了食品類股與機電類股收黑，其餘皆收紅，其中以紡織類股漲幅 1.1% 表現較佳，機電類股跌幅 0.32% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以十字小紅 K 力守 10400，日線終結連五黑，指數震盪收小紅。籌碼方面外資在期現貨持續同步偏空操作，台指淨多單口數維持萬口以下，外資態度仍為偏空，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10600 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.75 升至 0.78，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 17.39% 降至 16.02%，賣權平均隱含波動率由 18.41% 降至 17.14%，買賣權皆降。

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