

◆盤勢分析

1. 擔憂利率快速上升，科技股慘遭重創，美國股市週三大跌，華爾街遭遇八個月來最黯淡的一日。S&P 500 連續第五天下跌，創 2016 年 11 月以來最長下跌期間，道瓊創 2 月初以來，最大單日跌幅，NASDAQ 創 2016 年 6/24 以來最大單日跌幅。累計近兩個交易日道瓊、S&P 500 下跌約 3.4%，NASDAQ 下跌約 4%、SOX 下跌約 4.5%。道瓊、S&P 500 週三以長黑棒跌破 60 日均線與上升趨勢，科技股 NASDAQ、SOX 表現更弱，SOX 甚至頭部型態已經有成型跡象。美股四大指數在短線技術面轉弱情況下，近期恐將仍是弱勢整理格局。

2. 國際股市稍稍止跌回穩，使得週二台股開高後進入震盪，暫時擺脫過去幾個交易日連續下跌的窘境，電子股賣壓仍然沈重，非金電、金融股稍有表現，終場指數小漲 10.90 點，漲幅 0.10%，收在 10466.83，成交金額持續萎縮至 1209.09 億元。

3. 雙十國慶總統文稿表現中規中矩，總統表示面對兩岸當前局勢，我們不會升高對抗、也不會退讓，其內容與過去無異，也在市場預期範圍內，預料對岸也不會有進一步的回應，預料對於週四台股影響有限，台股走勢主要仍是受到國際股市影響為主。

4. 觀察台股技術面，上星期下半週出現重挫，台股出現今年以來首次正式跌破年線支撐的情況，走揚超過兩年的年線在開始出現走跌，短、中期均線已經呈現空頭排列，再加上今年以來 10750 附近頸線的頭部型態十分完整，在均線、型態皆有沈重壓力下，預料台股即便週四在美股重挫下開低，導致短線負乖離過大出現跌深反彈，反彈空間恐將有限，最好狀況將是反覆震盪整理。由於短線台股跌幅已大、日 KD 指標已經來到低檔超賣區，再加上連續兩個交易日量縮留下影線，短線台股或有反彈機會，週一低點 10400 附近或有短撐，上檔壓力區在型態頸線 10750 附近。觀察台股籌碼面，外資 - 57.24 億元、投信 + 2.90 億元、自營商 + 0.23 億元，三大法人合計賣超 54.11 億元。

5. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.30%、金融 + 0.51%、非金電 + 0.55%、櫃檯市場 - 1.57%，櫃檯市場持續重挫，近兩個月跌幅將近 20%，中、小型電子股賣壓持續沈重，再加上大型權值電子股的補跌，近期電子股恐怕僅能個股或個別題材因應，9 月營收、購併題材或有個股表現機會；金融股近期出現補跌後，週二止跌回穩，諸多個股皆剛好來到短期重要支撐區，再加上政府宣示護盤決心，金融股或將是護盤標的情況下，短線具指標、佔權值的金融股或有表現機會；非金電近期以原物料（水泥、鋼鐵、散裝航運）、越概、營建、百貨較有表現，將是短期操作重心。

6. 在電子股部份，集中市場電子股佔大盤成交比重持續僅有 63.54%，櫃檯市場持續重挫，中、小型電子股賣壓持續沈重，且權值電子股的補跌下，短線電子股成為盤面最弱勢的區塊，具族群性者僅有避險資金著墨的電信股，2412 中華電、4904 遠傳、3045 台灣大皆表現相對抗跌。其它電子股則是僅有個股或題材表現，9 月營收表現亮眼者，例如 3023 信邦、6192 巨路、8081 致新、6278 台表科、6552 易華電、6285? 碁、2439 美律，或者有購併題材的 6230 超眾。

7. 報載 2330 台積電 Q3 營收超標演出，Q3 營收高達 2603.48 億元，明顯優於市場預期，或將成為近期台股電子股撐盤要角，亦是外資與法人資金著墨的主要標的，近期走勢或將相對抗跌。

8. 在金融股部份，近期跟隨著大盤出現補跌，惟諸多個股皆剛好來到短期重要支撐區，再加上政府宣示護盤決心，金融股或將是護盤標的情況下，短線具指標、佔權值的金融股或有表現機會，操作上或可留意回檔時支撐力道相對強勢的個股，例如 2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金（甚至領先創下新高）、2892 第一金，亦或是整理姿態較高的 2884 玉山金、2885 元大金。

9. 在非金電部份，近期以原物料（水泥、鋼鐵、散裝航運）、越概、營建、百貨較有表現，將是短期操作重心，水泥股持續聚焦於 1101 台泥、1102 亞泥；鋼鐵股留意 2006 東鋼、2015 豐興、2034 允強；散裝航運指標股 2606 裕民，操作上留意 2605 新興、2612 中航；越概股受惠中美貿易戰愈演愈烈，指標股 1477 聚陽，操作上 1402 遠東新、9910 豐泰、4432 銘旺實或可留意；營建股聚焦於 2501 國建、5522 遠雄、2520 冠德；百貨指標股 5903 全家，操作上留意 2912 統一超。

