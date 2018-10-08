高盛：看好市場第3季財報 3大威脅恐影響明年企業獲利

美股第 3 季財報週又將開始，市場看法樂觀，認為每股 EPS 預計仍有年增 21% 的表現，雖然較第 1、2 季放緩，但仍是相當出色的成績。不過，高盛在最新報告中提醒，在樂觀之餘，至少有 3 項威脅出現，將拉低美股企業明年的利潤率。

市場看好美股第 3 季財報

高盛分析師 David Kostin 在最新報告中表示，第 3 季預計企業仍可維持兩位數的營收成長，銷售成長率則可維持 11%。其中，市場普遍預期能源及醫療保健將出現最佳的銷售成長，分別達到 31% 及 19%。

能源與金融類股 EPS 預計表現出色 (圖表取自 Zero Hedge)

能源銷售直接受益於原油價格上漲，西德州原油價格第 3 季平均每桶 69 美元，較去年增長 44%。IT 類第 3 季成長僅為相對溫和的 12%，這主要受到 Google (GOOGL-US)(成長 23%) 及 Facebook(FB-US) (成長 34%) 分類更改為通訊服務的影響。

Kostin 指出，企業上半年財報驚喜的來源，是減稅的效果，但企業銷售成長最終驅動的因素，仍是潛在的經濟活動。由數據來看，這部分也相當不錯。

如同 Fed 主席鮑爾所說，美國經濟前景非常樂觀，失業率降至 3.7%，是 50 年來最佳。而 NFIB 小型企業樂觀指數，來到 108.8，是 44 年調查以來最高。此外，ISM 非製造業 PMI 高達 61.6，也是自 1997 年後的新高。

市場對未來幾季 EPS 成長預估 (圖 1 表取自 Zero Hedge)

不過，Kostin 強調，減稅帶來的優勢在年底前會實現完畢，明年之後可以看見各種威脅出現，衝擊企業利潤率。其中最重要的有 3 點：關稅、薪資通膨，以及利率。

明年 3 大威脅：關稅、薪資通膨及利率

Kostin 認為，對大多數公司來說，關稅對第 3 季度數字的影響微乎其微，因為大部分稅收直到季末才課徵。不過，受影響的公司，可能會在財報會議上談及此事。例如，美光 (MU-US) 就提到了 10％關稅對毛利率的壓力。

依據 Kostin 先前的分析，如果美國對來自中國的所有進口產品徵收 25% 關稅，預計 2019 年標準普爾 500 指數每股純益，將由目前的 170 美元降為 159 美元。

其次，勞動力成本將繼續上升，並對許多公司的利潤率構成下行壓力。

近日的新聞中，亞馬遜將所有美國員工的最低薪資提高至每小時 15 美元，引發了這對整體經濟薪資調漲的討論。雖然這一變化，不會影響亞馬遜第 3 季的業績表現，但投資人會觀察其他公司對此的回應。

這將帶來的另一個風險是，勞動力市場過於緊張將影響中小企業最大。在最新的 NFIB 小型企業調查中，就有 3 分之 1 的受訪者指出，勞動力的成本及品質將是影響未來業務的最重要問題。

小企業擔憂薪資漲勢 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛表示，勞動力通膨風險將壓縮利潤率，導致每股純益的預測傾向負面，並對股價構成壓力。

第三、對於許多公司來說，利率的提高將會影響利潤率。

上週衝擊市場最主要的新聞，來自美國 10 年期公債殖利率的飆高，上升至 3.24%，為 7 年以來最高。由於較高的利率，代表更高的利息成本，因此殖利率攀高之後，對負債高的公司將帶來最直接的影響。

高盛建議，因此投資人應關注資產負債表最強勁的股票，這些股票會比弱資產負債表的公司，有著更快的銷售成長。