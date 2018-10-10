【施政報告】廠商會：樂見重啟工廈活化計劃

行政長官林鄭月娥今日（10月10日）在立法會發表2018年施政報告。香港中華廠商聯合會對施政報告深表支持，廠商會樂見政府將重啟工廈活化計劃，並特別歡迎新計劃引入了改裝工廈作過渡性房屋用途以及為文化創意產業於工廈內經營放寬申請地契豁免書等政策。該會認為，舊工業大廈是本港寶貴的社會資源，亦擔當着特殊的經濟功能；新一輪的工廈活化政策透過支持和鼓勵工業大廈的更新和再發展，有助於釋放和善用土地資源，亦能促使業主繼續投資於工業樓宇，為「再工業化」、創意產業以及中小企業提供發展空間。

但廠商會進一步指出，施政報告雖然務實全面，並未能就如何促進傳統產業提升科技水平、協助「珠三角」港資企業升級轉型等提出有針對性的措施。該會希望，政府能以具全局性的視野制定全盤的「再工業化」政策，透過資源的優化分配和政策重心的再平衡，一方面打造新興產業，激活傳統工業，另一方面亦為促進「珠三角」港企的持續發展建立長效機制，夯實香港的經濟根基。

至於施政報告中提及的取消強積金對沖新安排，包括延長對僱主的補貼期以及提高補貼金額等；廠商會認為，有關建議對比過往政府提出的方案有較大進步，在一定程度上有助於紓緩業界特別是中小企的財務壓力。該會重申，香港工商界一向重視勞資關係和諧發展，在處理對沖議題上展現出極大的誠意；惟取消對沖對業界以及本港營商環境的深遠影響實不容忽視，政府宜在取消對沖後定期檢討有關安排的成效，並及早處理強積金和長期服務金功能重疊的問題。廠商會期待政府盡快公佈新方案的細節，並建議政府為僱主須承擔的離職賠償額設定上限以及將補貼安排的適用範圍擴大至日後新成立的公司，藉以釋除中小企業的憂慮和扶持初創企業的發展。