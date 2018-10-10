【施政報告】工總：歡迎把『再工業化』列為施政重點之一

香港工業總會歡迎《2018年施政報告》承先啟後，堅定支持香港經濟發展。香港工業總會(工總)主席郭振華指出，非常歡迎政府接納工總意見，把『再工業化』列為施政重點之一。行政長官公布成立20億港元『再工業化資助計劃』，以配對形式資助生產商在本地設立智能生產線，另外增撥20億港元在工業邨為專項先進製造業建設生產設施。這將鼓勵更多香港廠商在本地進行高增值生產活動，對香港經濟、科研和人才發展均有積極作用。期望政府推出更多措施，協助香港廠商升級轉型，並制定策略性工業發展藍圖，進行宏觀規劃，以提升香港工業和經濟的競爭力。

工總亦支持《施政報告》中多項促進創新科技發展的新措施，包括向研究資助局「研究基金」注資200億港元、推出30億港元「研究配對補助金計劃」、推出「傑出學者計劃」壯大本地科研和創科人才、增加對大學技術轉移處、「大學科技初創企業資助計劃」、「國家重點實驗室」和「國家工程技術中心香港分中心」的資助等。

《施政報告》提出重啟「工廈活化計劃」並提出多項誘因，例如業主可申請改裝整幢舊工廈，並免收更改土地用途的豁免書費用，條件是該業主須在完成改裝工廈後將10%樓面面積用於政府指定用途。政府亦放寬法定和行政要求，例如容許貨物裝卸和貨運設施、可循環再造物料回收中心、電訊機樓中心、電腦和數據處理中心、創意產業等在某些工廈或樓層運作。工總呼籲政府盡快展開有關計劃和工程，以免工商業用地不足，窒礙經濟發展。