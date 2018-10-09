IMF預測：阿根廷將陷更深衰退 巴西成長放緩

國際貨幣基金組織 (IMF) 預測，阿根廷經濟比預期更為嚴重的衰退以及巴西成長放緩將對今明兩年拉美經濟表現構成壓力。

根據 IMF 週二 (9 日) 發布的《世界經濟展望》，拉美經濟 2018 年將成長 1.2%，2019 年將成長 2.2%，均比 7 月作出的預測低 0.4 個百分點。拉丁美洲 GDP 在 2017 年成長了 1.3%。

全球金融環境趨緊正在傷及拉美經濟，新興市場中，今年拉美的表現預計將最為疲軟，而阿根廷的表現將進一步給地區經濟拖後腿。

IMF 預測阿根廷今明兩年經濟將分別下滑 2.6 和 1.6%，這要差於阿根廷官方對今明兩年 GDP 分別下降 2.4% 和 0.5% 的預期。

IMF 在報告中表示，阿根廷經濟面對的不利因素包括影響農業產量的干旱、腐敗醜聞、借貸成本上升以及「圍繞穩定計畫能否成功的持續不確定性」，這一計畫是該國獲取 IMF 救助必須達成的條件。

在巴西，5 月全國範圍的卡車司機罷工導致經濟陷入停滯，這是 IMF 下調該國今年 GDP 預測的主要原因。IMF 警告，雖然巴西基準利率仍處於歷史最低水平，但外部融資環境收緊會帶來風險。該機構補充說，考慮到高失業率，巴西貨幣政策應保持「寬鬆」。

IMF 還把對今年墨西哥經濟的成長預測從 2.3% 下調至 2.2%。